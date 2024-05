Em prévia das Olimpíadas, Gabriel Medina tira nota 10 em Teahupo'o e avança na etapa da WSL

A- A+

Na praia em que será disputado o surfe nos Jogos Olímpicos de 2024, em Teahupo'o, no Tahiti, Gabriel Medina teve uma bateria quase que perfeita nesta quinta-feira (30), diante do americano Jake Marshall, e avançou às quartas de final da etapa do WSL. Fechando o dia quase que perfeito do Brasil, Italo Ferreira e Yago Dora também venceram suas baterias e agora se enfrentam na próxima fase.

Caindo na água na 7ª e penúltima bateria, Gabriel Medina se mostrou agressivo e sabendo aproveitar cada oportunidade para pegar uma boa onda. A princípio, o paulista conseguiu uma nota 8.00 e outra 3.00, o que já estava sendo necessário para avançar.

Até que quando restava 15 minutos para o fim da bateria, Medina encontrou a onda perfeita, encarou o tubo e mesmo com a onda quebrando próximo dele, saiu apontando aos árbitros a nota 10, o que foi atendido por eles, confirmando uma descida perfeita.

Gabriel não se fez por satisfeito e logo em seguida encontrou mais uma onda quase perfeita, conseguindo arrancar dos árbitros uma nota 9.83 e obtendo a melhor somatória do toda etapa até aqui.

GABRIEL MEDINA DE NOVO! E MANDA BEIJO!



É MUITO DOMINANTE! #WSLBrasil pic.twitter.com/tThAnVDQ6b — WSL Brasil (@WSLBrasil) May 30, 2024

Nas primeiras baterias do dia, Yago Dora bateu o atual 5º do ranking da WSL, o australiano Jordy Smith. Com uma nota 8.00 e outra de 6.50, o somatório de 14.50 foi mais do que suficiente para o brasileiro avançar. O adversário será o campeão olímpico e mundial Italo Ferreira. O potiguar avançou com uma 9.00 e outra 7.60, assim derrotando o americano Cole Houshmand.

