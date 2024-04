A- A+

RECIFE Em primeira final no Nordeste, Minas conquista Superliga Feminina de Vôlei por 3 sets a 1 Partida entre Dentil Praia Clube e Gerdau Minas foi disputada no ginásio Geraldão, na Imbiribeira, Zona Sul

Pela primeira vez na história uma final de Superliga feminina de vôlei é realizada no Nordeste e a cidade do Recife teve o privilégio de sediar o evento, neste domingo (21), na partida entre Dentil Praia Clube e Gerdau Minas, disputada no ginásio Geraldão, na Imbiribeira, Zona Sul.

Em uma partida muito disputada, o Minas conquistou o título por 3 sets a 1, com parciais de 25 x 22, 21 x 25, 25 x 16, e 25 x 21. Esta é a quinta vez que a final do principal torneio da temporada nacional é decidida nesse que é conhecido como “Clássico Pão de Queijo”, evidenciando a hegemonia das equipes mineiras no cenário do vôlei nacional.

Sobre a partida

O primeiro set foi decidido no detalhe, disputado ponto a ponto, com vitória do Minas, por 25 a 23. No segundo, o Praia conseguiu uma boa vantagem com uma sequencia de serviços a favor no final, liquidando a fatura por 25 a 21.

No terceiro set, o Minas ditou o ritmo e venceu por larga vantagem: 25 a 16. A final foi decida no quarto set pelo Minas, por 25 a 21.

Seleção da Superliga Feminina

Antes da entrega das medalhas e troféu para as campeães, que contou com a presença do prefeito do Recife, João Campos, e do presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Radamés Lattari Filho, foram premiadas as atletas que mais se destacaram na competição.Kisy Nascimento levou dois troféus, um como melhor oposta e outro como melhor jogadora do torneio (MVP).

Confira a lista da seleção do campeonato:

Levantadora: Brie King

Oposta: Kisy Nascimento

Central 01: Adenízia Silva

Central 02: Thaisa Daher

Ponteira 01: Roni Perry

Ponteira 02: Sofya Kuznetsova

Líbero: Camila Brait

Atleta Revelação: Julia Kudiess

MVP: Kisy Nascimento

Melhor Técnico: Nicola Negro

Capital do vôlei no NE

Desde o ano passado, o Recife tem recebido uma série de grandes eventos do vôlei nacional e internacional. No ano passado, a cidade sediou os Sul-Americanos de Vôlei masculino e o feminino. Em 2022, recebeu a Supercopa Masculina de Vôlei. No último mês de março, Recife também sediou a etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia BET7K 2024 e do Beach Pro Tour Challenge.



Nesta final da Superliga feminina, a torcida lotou as arquibancadas para acompanhar a atuação das melhores jogadoras de vôlei do Brasil. A professora recifense Maysa Marques, 21 anos, contou sobre o que a motivou a comparecer. "Eu vim assisstir porque sou muito fã de vôlei, acompanho sempre, mas é raro a gente ter oportunidades como essa de acompanhar o vôlei de perto e estou muito feliz de estar podendo ter essa experiência"."Torci pelo Minas até o fim. Muito bom eles terem vindo com essa final em Recife. A gente é do Nordeste e é super animado com o vôlei", disse a corretora de seguros recifense Eduarda Diniz, de 33 anos.

“Clássico Pão de Queijo”

Desde a temporada 2017-18, as equipes se revezam no topo da Superliga feminina. Ao todo, são três títulos do Minas (todos contra o rival local) e dois do Praia, atual campeão na única vez que superou a rival da capital mineira.

O retrospecto recente do confronto reforça essa rivalidade acirrada. Minas e Praia Clube enfrentaram seis vezes com três vitórias para cada lado. Cada uma das equipes soma duas conquistas nesta temporada. O Minas venceu a Supercopa e o Sul-Americano, enquanto o Praia Clube ficou com o Campeonato Mineiro e a Copa Brasil.



(Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco)

Atletas na seleção brasileira

A finalíssima reuniu 10 jogadoras inscritas pelo técnico da seleção brasileira, José Roberto Guimarães, para a disputa da Liga das Nações, em maio no Rio de Janeiro.



Do Praia Clube, a levantadora Claudinha, a líbero Natinha, a central Adenízia foram as pré-selecionadas. Pelo lado do Minas, as opostas Tainara e Kisy, a ponteira Pri Daroit, as centrais Thaisa (capitã do Minas), Julia Kudiess, Carol Gattaz e a líbero Nyeme apareceram primeira lista para a competição. Vôlei pernambucano

Sem clubes na decisão, Pernambuco contou com um grande representante em quadra na final, Paulo Coco, técnico do Praia Clube há sete temporadas. O Geraldão receberá também a final da Superliga masculina de vôlei, no próximo dia 28 deste mês, com finalistas ainda não definidos. Joinville Vôlei, Sesi-SP, Vôlei Renata e Vôlei Guarulhos estãos nas disputas das semifinais.

