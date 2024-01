A- A+

Sport Em primeira semana de trabalho, zagueiros do Sport destacam lado comunicativo de Mariano Soso Alisson Cassiano e Renzo também elogiaram intensidade do treinador nas atividades

Apesar da língua diferente, a comunicação entre os jogadores do Sport e o técnico Mariano Soso parece não estar sendo uma barreira nesta primeira semana de pré-temporada. Pelo menos é o que garante o elenco leonino. Em entrevistas concedidas à comunicação do clube, os zagueiros Alisson Cassiano e Renzo destacaram o lado comunicativo do treinador argentino.

"Mariano é um cara inteligente, expressivo. Às vezes não conseguimos entneder uma palavra ou outra, a gente consegue entender a ideia num contexto geral", afirmou Alisson.

"O professor é muito comunicativo, gosta de conversar conosco. É muito intenso, e apesar da língua diferente, gosta de estar em contato. Tem evoluído bem na comunicação com a gente", detalhou Renzo.

Nesta quarta-feira (3), o Sport completou uma semana de trabalhos visando o início das competições de 2024. E como também pôde ser visto nas atividades abertas de forma parcial à imprensa, a intensidade de Soso tem chamado a atenção do elenco, que espera assimilar as ideias do treinador o quanto antes.

"Foi uma semana muito intensa de trabalho. A gente vem em uma pegada boa, com treinos em dois períodos nesta semana. Vem sendo uma semana boa, bem intensa", pontuou Renzo.

"A forma de atacar, as movimentações, a forma de defender, de defender juntos. Se tem uma coisa para falar é da intensidade que ele tem cobrado da gente", reforçou Alisson Cassiano.

Veja também

Futebol Internacional Lucas Perri, ex-Náutico, e Adryelson, ex-Sport, deixam Botafogo e assinam com Lyon