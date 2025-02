A- A+

SPORT Contra o Náutico, Atencio destaca ansiedade e expectativa: "clássicos sempre são difíceis" Meia marcou gol da vitória nos acréscimos do Sport pela Copa do Nordeste contra o Sousa, na Paraíba

Autor do último gol que deu a vitória para o Sport por 2 a 1 contra o Sousa-PB, pela Copa do Nordeste, na última terça-feira (11), o meia argentino Atencio, revelação do Campeonato Argentino pelo Independiente, já deixou um boa impressão para os rubro-negros.

Com expectativa elevada para o decorrer da temporada, o meia ressaltou a emoção de marcar o primeiro gol com a camisa rubro-negra.

A verdade é que foi muito bom, estava com muita ansiedade para jogar, para somar minutos, e, graças a Deus, pude entrar alguns minutos e ajudar a equipe com o gol. Fiquei muito contente, foi um momento de muita emoção, ressaltou.

O jovem atleta citou a importância da rotatividade usada pelo técnico Pepa nos jogos do Sport nesta temporada.

Sim, bem, isso é algo muito, muito importante. A rotação da equipe é algo muito bom também para o grupo, todos se sentem importantes, e a rotação é boa também para prevenir lesões e, além disso, para que toda a equipe esteja 100% quando for preciso, para dar o melhor desempenho possível.

Atencio, em preparação para seu primeiro jogo na Ilha do Retiro, destacou a expectativa para a partida e ressaltou as dificuldades de um clássico.

Bem, é um clássico, e os clássicos sempre são difíceis. O preparamos da melhor maneira possível para conquistar os três pontos e garantir que eles fiquem em casa. A expectativa é muito boa, muito alta também, porque temos grandes jogadores, sabemos o que cada um pode oferecer. Bem, esperamos dar um bom espetáculo e trazer uma alegria para a torcida. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club do Recife (@sportrecife)

O confronto do Sport contra o Náutico será no próximo sábado (15), às 16h30, na Ilha do Retiro. A partida é válida pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano.

