Náutico Em primeiro confronto com torcida nos Aflitos, Náutico encara Remo na Série C O duelo, válido pela 6ª rodada da competição, acontece neste sábado (25), às 17h

Momento de virar a chave no Náutico. Depois de três jogos consecutivos fora de casa, o Timbu vai atuar pela primeira vez nesta Série C com a presença de seu torcedor. O palco do encontro será o tradicional estádio dos Aflitos e terá o Remo como adversário, neste sábado (25), às 17h, pela 6ª rodada da terceira divisão.

O Náutico até começou bem a sequência de jogos longe da Capital pernambucana ao vencer o ABC, em Natal, por 3 a 0. O triunfo parecia iniciar um momento positivo no time, que foi travado com as derrotas para Ferroviária-SP e Volta Redonda-RJ, ambas por 2 a 1. Os resultados negativos deixaram o Alvirrubro longe do G-8, ocupando a 11ª posição com quatro pontos conquistados em quatro partidas disputadas.

De fora das partidas desde o duelo contra o ABC, o Náutico deve contar com os retornos do zagueiro Rafael Vaz, recuperado de um estiramento no joelho, e do atacante Cléo Silva, que teve uma lesão no músculo posterior da coxa.

Apesar dos retornos, o técnico Mazola Júnior pode sofrer com novos desfalques em mais um duelo na terceira divisão. Titulares contra o Volta Redonda-RJ, na última rodada, o lateral-direito Arnaldo e o volante Marco Carvalho são dúvidas para o confronto nos Aflitos, neste final de semana. Uma ausência confirmada é do Joécio, que ainda está na fase de transição no departamento físico.

Danilo Belão é o reserva imediato na lateral, enquanto a vaga de Marco Carvalho tem várias opções. Wendel Lessa, Lorran e o recém-contratado Renato Alves que já está regularizado podem entrar em campo.

A partida contra o Remo será especial para o treinador alvirrubro. No Náutico desde o início de abril, Mazola comandou a equipe em seis jogos, sendo cinco deles fora de casa. O único duelo como mandante aconteceu na estreia da Série C, num jogo que terminou 1 a 1 contra o São Bernardo e foi realizado de portões fechados. O técnico considera fundamental a relação com a torcida para obter sucesso na terceira divisão e convocou o público para comparecer em peso.

"É fundamental o apoio do torcedor. Temos que tirar essa negatividade toda dos últimos anos dessa relação da torcida do Náutico com seu time. Eu adoro trabalhar em clube grande e com torcida de massa porque essa simbiose é fundamental no meu trabalho. Convoquei e aproveito a oportunidade para convocar novamente o torcedor do Náutico para fazer uma moldura humana nos Aflitos. Não vai faltar raça em momento algum do jogo. Temos tudo para fazer um grande jogo, um grande resultado contra o Remo e receber a volta da torcida da melhor maneira possível", disse Mazola.

Como chega o Remo

O Remo também não vive um bom início de Série C. Com uma partida a mais que o Náutico, a equipe do Pará tem quatro pontos e está na 14ª colocação. Gustavo Morínigo foi demitido do comando técnico do time no início da semana e o treinador Rodrigo Santana já foi anunciado para assumir o posto.

Ficha técnica:

Náutico

Vágner; Danilo Belão, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Luiz Paulo (Diego Matos); Sousa (Renato Alves), Marco Antonio, Thiago Lopes e Andrey (Cleo Silva); Paulo Sérgio e Gustavo Maia. Técnico: Mazola Júnior.

Remo

Marcelo Rangel; Thalys, Ligger, Jonilson e Hélder; P.Curuá, Adsson, Vidal e Kelvin; Pedro Vitor e Ribamar. Técnico: Rodrigo Santana.

Local: Estádio dos Aflitos (Recife/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Evandro de Melo Lima(ambos de SP)

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol.

