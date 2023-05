Em protesto contra o racismo, Santa Cruz "apaga" nomes de jogadores negros da escalação

A- A+

Antes do duelo contra o Nacional de Patos (PB), válido pela quarta rodada da Série D do Brasileirão, o Santa Cruz promoveu, por meio das redes sociais, uma ação em protesto contra casos de racismo no futebol. A escalação da Cobra Coral divulgada nos perfis oficiais do clube veio, inicialmente, sem os nomes dos jogadores negros do elenco. Na sequência, em outro post, o clube fez uma provocação sobre o apagamento e a escassez de pessoas negras em outras esferas da sociedade.



"Na escalação ficou fácil detectar a ausência dos nossos jogadores negros, e no seu trabalho? Nos destaques? Os prêmios? As lideranças?", questionou o Santa nas redes. "O Time do Povo de Pernambuco convida para uma reflexão sobre a ocupação do povo preto em todos os espaços, não apenas dentro das quatro linhas", completou.







Segundo o clube, todos os atletas do elenco foram consultados previamente sobre a ação.



Na última rodada do Campeonato Brasileiro, em todas as divisões, teve início a campanha "Com racismo não tem jogo", promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A campanha, pautada no antirracismo, veio dias após os casos de racismo contra Vini Jr., atacante do Real Madrid.



Confira o post do Santa:

