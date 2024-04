A- A+

Futebol Em recuperação de cirurgia, Robson Reis revela ansiedade para voltar aos gramados Zagueiro teve fratura no tornozelo esquerdo durante treinamento no CT Wilson Campos

Após um mês longe dos gramados, devido fratura no tornozelo esquerdo sofrida durante treinamento no Centro de Treinamento Wilson Campos, o zagueiro Robson Reis comentou como anda o processo de recuperação da cirurgia. O defensor não entra em campo desde a derrota do Náutico por 1x0 para o Retrô, na Arena de Pernambuco, pela semifinal do Campeonato Pernambucano. Mesmo com o tropeço, os alvirrubros avançaram para a final ao superaram a Fênix nas penalidades.

“Minha recuperação vem sendo bem tranquila. Graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso e estou melhorando cada dia mais”, contou Robson, destacando a ansiedade para voltar a ficar à disposição do Náutico, agora sob o comando de Mazola Júnior, para a Série C do Campeonato Brasileiro.

“Estou bem ansioso para voltar a fazer o que mais amo. Espero que a recuperação seja o mais rápido possível para que eu volte a atuar e ajudar meu time na luta pelo acesso”, afirmou.

