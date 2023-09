Em recuperação de lesão, Kayon pode retornar aos gramados a partir de março de 2024

A- A+

Sem jogar desde o dia 2 de maio, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, no jogo contra o Manaus, na Arena da Amazônia, pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o atacante Kayon ficou fora da temporada alvirrubra no torneio nacional, vendo a equipe fracassar no objetivo de conseguir o acesso à Série B. Mas, em fase de recuperação da lesão, o atleta já foca no retorno aos gramados, que pode acontecer em março de 2024.

O prata da casa do Náutico segue fazendo trabalho de fortalecimento muscular no clube para, em seguida, começar a transição física. Na temporada, Kayon marcou três gols e deu cinco assistências em 24 jogos. Ao lado do goleiro Vagner, dos zagueiros Danilo e Joécio e do meia Souza, o atleta é um dos nomes que tem vínculo para o próximo ano. Vale citar que, em novembro, o Timbu terá eleição para definir os novos presidentes do Executivo e do Deliberativo para o biênio 2024-2025.

