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ATLETA Em recuperação de lesão, Marta terá minutagem controlada diante dos EUA Treinador Arthur Elias atualizou quadro médico da camisa 10 na coletiva antes do jogo

O Brasil enfrenta os Estados Unidos neste sábado (6), às 18h30, na Neo Quimica Arena, no primeiro dos amistoso desta data Fifa. De volta à seleção depois do título da Copa América no ano passado, Marta terá participação controlada em função de um edema no músculo posterior da coxa, mesmo local onde já havia contundido recentemente.

Ela desfalcou os primeiros treinos no CT Joaquim Grava, mas o treinador Arthur Elias tranquilizou sobre sua presença nas partidas. Na sexta-feira, na sessão de treinamento já no estádio que receberá o primeiro jogo, a camisa 10 foi ao campo pela primeira vez nesta convocação.

— Foi o primeiro treino que ela treinou normalmente. Então a decisão vai ser tomada hoje à noite e amanhã cedo. Nessa combinação de avaliação do nosso número de saúde e performance. E também, como ela acorda amanhã, vai ser reavaliada. A princípio senti ela muito bem no treinamento. Achei um nível muito bom de jogo, teve pouco tempo. Então acho que vai ponderar tudo isso para tomar uma decisão da minutagem do primeiro e do segundo jogo. E até da presença no jogo. — explicou Arthur Elias.

A partida terá transmissão do sportv (canal fechado) e da GeTV (Youtube). No dia 9, as seleções voltam a se enfrentar, desta vez na Arena Castelão, em Fortaleza.

Retorno de Marta à seleção

O grande destaque da convocação de Arthur Elias foi o retorno de Marta para jogar diante do torcedor. A camisa 10 não vestia a camisa do Brasil desde o título da Copa América de 2025, quando a seleção derrotou a Colômbia com atuação decisiva da Rainha, com dois gols, inclusive um na prorrogação, que levou o jogo aos pênaltis e ao nono título brasileiro, dominante no continente.

Marta retorna ao time em consolidação para a Copa do Mundo, com nomes de destaque no cenário internacional, como Kerolin (Manchester City), primeira brasileira campeã da liga inglesa, e jovens talentos, como Dudinha (San Diego Wave-EUA) e Aline Gomes (Pachuca-MEX), de 20 anos, e a estreante Kaylane (Flamengo), de 17.

Histórico do confronto

A retrospectiva do duelo é dominado pelos Estados Unidos. Dos 43 confrontos, ganharam 34, empataram quatro e perderam apenas cinco. Um deles foi no último encontro, quando se enfrentaram em dois jogos em solo americano, sendo uma vitória brasileira por 2 a 1, com gols de Amanda Gutierres e Kerolin, e uma derrota por 2 a 0.

O duelo volta a acontecer em território brasileiro depois de 12 anos. Em dezembro de 2014, jogaram no Mané Garrincha duas vezes pelo Torneio Internacional de Brasília. Na primeira fase, o Brasil ganhou de virada por 3 a 2, com hat-trick de Marta. Na final, um empate em 0 a 0 garantiu o título às anfitriãs.

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