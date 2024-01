Em reedição da última final, Sport e Retrô se enfrentam na Arena de Pernambuco

A- A+

Finalistas do último Campeonato Pernambucano, Sport e Retrô voltam a se encontrar na noite desta quarta-feira (17) pela competição. Com mando de campo do Rubro-negro, Leão e Fênix medirão forças a partir das 19h, na Arena de Pernambuco, pela segunda rodada. Depois de estrearem com vitória, ambos buscam manter os 100% de aproveitamento. Por conta do saldo de gols, o time de Camaragibe lidera o certame, enquanto o da Ilha do Retiro é o quinto colocado.

Pelo lado do Sport, o técnico Mariano Soso ganhou mais cinco opções para escalar o time. Contra o Petrolina, o treinador não pôde contar com o lateral-esquerdo Riquelme, o volante Felipe, o meia Pedro Vilhena e o atacante Arthur Caíke. Até o início da noite dessa terça-feira (16), contudo, todos foram regularizados e estão à disposição para o duelo com o Retrô. Além deles, o recém-chegado Gustavo Coutinho também já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode ser relacionado para o confronto.

Entre as novas opções, dois podem aparecer no time titular: Felipe e Arthur Caíke. Os dois são considerados peças-chaves na equipe de Soso neste começo de temporada.

Reforço presente na estreia da equipe, o atacante Romarinho foi apresentado de forma oficial pelo clube nessa terça. Em coletiva realizada no CT, mostrou pouco conhecimento do Retrô. Porém, garantiu que o Sport está pronto para conseguir a segunda vitória no Estadual. "Pelo pouco que sei, o Retrô é um time organizado e que está fazendo um bom trabalho. Para o jogo de amanhã (hoje), esperamos um jogo difícil, mas sabemos da nossa qualidade, do que podemos produzir em campo. Esperamos fazer uma grande partida e sair com a vitória", salientou.

Retrô vem de eliminação

Depois de estrear na temporada com o pé direito, o Retrô amargou uma eliminação dolorosa no último final de semana. Diante do Juazeirense, no Adauto Moraes, a Fênix foi goleada por 4x0 e não conseguiu se classificar para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Feito que seria histórico para o clube.

Mobilidade

Para os usuários de transporte público interessados em acompanharem ao jogo, o Grande Recife montou uma operação especial. A linha 047 - Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 18h. O público poderá ir de metrô ao TI Cosme e Damião e no local pegar o ônibus com destino ao estádio localizado em São Lourenço da Mata. Toda a operação será monitorada por fiscais do Grande Recife e, sendo necessário, o reforço e ajustes nos intervalos entre um coletivo e outro e no fim do jogo serão realizados.

O Grande Recife reforça que a integração temporal acontece apenas com a utilização do cartão VEM e será usada nesse jogo. Os torcedores que não possuem o cartão VEM comum, poderão adquirir no local de embarque, pela Empresa Mobibrasil, no valor de R$ 10,00. Passagens pagas em dinheiro ou PIX não contemplam a integração.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Alisson Cassiano, Rafael Thyere e Renzo (Luciano Castán); Lucas Ramon, Fabinho (Felipe), Fábio Matheus, Alan Ruiz e Felipinho; Arthur Caíke e Zé Roberto. Técnico: Mariano Soso.

Retrô

Paulo Ricardo; Jean, Dankler, Guilherme Paraíba e Edson Lucas; Alencar, Richard Franco e Radsley; Luisinho, Giva e Fernandinho. Técnico: Vinícius Bergantin.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Rodrigo Pereira (FIFA)

Assistentes: Francisco Chaves e Karla Santana

Transmissão: Canal GOAT

