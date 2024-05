A- A+

Náutico Em reencontro com a torcida, Náutico goleia Remo e volta a vencer na Série C Timbu, que vinha de duas derrotas consecutivas, volta, agora, a encostar no G-8

No reencontro com a torcida, o Náutico reencontrou a vitória. Em jogo válido pela 6ª rodada da Série C, o Timbu não tomou conhecimento do Remo e voltou a vencer na competição. O resultado anima o time, que vinha de duas derrotas consecutivas e agora, com o triunfo, chegou aos sete pontos, um a menos que o Londrina, primeiro time dentro do G-8.

O jogo

O jogo começou animado. Logo aos três minutos, Helder driblou Danilo Belão e cruzou para Ytalo finalizar. A bola, contudo foi fraca em direção ao gol, ficando fácil para a defesa de Vagner.

Aos sete, veio a primeira chance do Náutico. Paulo Sérgio cruzou na esquerda para finalização de puxeta de Gustavo maia. A bola ficou fácil nas mãos de Marcelo Rangel.

Aos 11, Gustavo Maia apareceu novamente, dessa vez, para abrir o placar. Em bola alçada na área por Danilo Belão, em cobrança de lateral, um bate e rebate. Em meio a uma confusão, a bola sobrou na meia lua para Gustavo finalizar no cantinho e abrir o marcador. 1 a 0 para o Náutico.

No lance seguinte, Aos 13, notícia boa para o Náutico. Em contra-ataque conduzido por Sousa, o zagueiro Sheldon chegou atrasado e cometeu a falta no meia do Timbu. O resultado foi a expulsão do defensor do Remo e uma vantagem numérica para os Alvirrubros.

Para recompor o setor de defesa, o zagueiro Jonilson entrou no lugar de Adsson. E foi do defensor a primeira chance do Remo, após a expulsão. Em cruzamento pela esquerda, o jogador aparecu para cabecear a bola e mandar para fora.

Aos 18, resposta do Náutico. Renato Alves chutou da entrada da área forte no meio do gol para a boa defesa de Marcelo Rangel, que espalmou a bola e evitou o gol do Timbu.

A partir daí o Náutico tomou o controle do jogo. Contudo nenhuma chance clara até os 42, quando, após boa troca de passes, Gustavo Maia finalizou da entrada da área. A bola passou por cima da meta adversária.

Aos 47, veio o segundo gol do Náutico. Em jogada bem trabalhada, Gustavo Maia tocou para Luiz Paulo, na esquerda. O lateral cruzou para Paulo Sérgio que, livre de marcação, finalizou de chapa, sem chances para o goleiro, ampliando o marcador e encerrando primeiro tempo com uma boa vantagem.

Segundo tempo

No começo do segundo tempo, o panaroma parecia que ia ser o mesmo do primeiro. Aos dois minutos, Danilo Belão cruzou e Andrey finalizou de forma acrobática para fora.

Mas a resposta do Remo veio logo em seguida. Aos três minutos, Pedro Vitor cruzou na esquerda para Marco Antônio, que tinha acabado de entrar. O Atacante dominou bem a bola, driblou a marcação de Luiz Paulo e finalizou bem de canhota para diminuir o marcador.

O gol assustou os torcedores alvirrubros, que temiam uma possível animação do Remo. Porém, aos oito, Paulo Sérgio aliviou a situação. Em cruzamento de Souza, na direita, Gustavo Maia dividiu a bola com o defensor do Remo. A bola acabou batendo no peito de Marcelo Rangel e sobrou para o artilheiro do Timbu na temporada, Paulo Sérgio, somente empurrar para o fundo da rede.

Após o gol, apenas uma chance para o Remo. Aos 20, Marco Antônio girou para cima da marcação e chutou cruzado para fora

No minuto seguinte, preocupação para o Náutico. Gustavo Maia saiu de maca e foi substituído por Thalissinho.

O jogo seguiu tranquilo para o Timbu, que veio ter uma oportunidade de gol aos 31. Patrick Allan conduziu a bola e chutou de fora da área. A bola passou rente à trave do Remo.

Aos 35, veio o quarto gol. Em cobrança de escanteio, Rafael Vaz apareceu livre de marcação para concluir de forma bonita no ângulo do goleiro, que nada pôde fazer para evitar mais um tento Alvirrubro. 4 a 1.

Com o resultado praticamente sacramentado, o jogo só teve mais uma chance clara. Aos 40, Mateus Lucas chegou cara a cara com Vágner, que saiu bem, fechando o ângulo, e evitou o que seria o segundo gol dos paraenses.

Ficha técnica:

Náutico 4

Vágner; Danilo Belão, Iran, Rafael Vaz e Luiz Paulo (Diego matos); Renato Alves (Marco Antônio), Sousa, Andrey (Patrick Allan) e Cleo Silva (Leandro Bacria); Gustavo Maia (Thalissinho) e Paulo Sérgio. Técnico: Mazola Júnior.

Remo 1

Marcelo Rangel; Vidal, Ligger, Sheldon e Hélder; P.Curuá, Adsson (Jonilson) e Pavani (Mateus Lucas); Pedro Vitor (Ronald), Guilherme Cachoeira (Marco Antônio) e Ytalo (Henrique). Técnico: Alan Ribeiro.

Local: Estádio dos Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Evandro de Melo Lima(ambos de SP)

Gols: Gustavo Maia aos 11 do 1T, Paulo Sérgio aos 47 do 1T e aos 8 do 2T (N), Rafael Vaz aos 35 do 2T e Marco Antônio aos 3 do 2T (R)

Cartões amarelos: Sousa (N), Danilo Belão (N), Paulo Sérgio (N), Hélder (R)

Cartões vermelhos: Sheldon (R)

Público: 6.677

Renda: R$ 116.292,00

