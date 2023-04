A- A+

Futebol Em reencontro com Jean, Enderson volta a criticar goleiro do Retro: "Falta de respeito" Camisa 1 da Fênix discutiu com o técnico rubro-negro no duelo de ida da final do Campeonato Pernambucano, na Arena de Pernambuco, vencido por 2x1 pelo Sport

Sport e Retrô voltaram a duelar, agora na Ilha do Retiro, após a vitória rubro-negra por 2x1, na Arena de Pernambuco, no jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano. Uma partida marcada também pelo reencontro do goleiro Jean, da Fênix, e do técnico do Leão, Enderson Moreira. A dupla bateu boca no confronto passado, precisando ser contida pelos demais jogadores e membros da comissão técnica de ambas as equipes.

No reencontro, Jean foi alvo da torcida do Sport. Vaiado sempre que pegava na bola, o goleiro foi chamado de “fraco”, pelos rubro-negros, justamente em alusão ao que Enderson falou ao atleta na Arena de Pernambuco. Questionado novamente sobre o assunto, o técnico do Sport frisou que permanece chateado com Jean.

“Se você perde um jogo e acha que a arbitragem foi culpada... e eu acho que não foi, discordando do comentário dele. O nosso gol lá (na Arena de Pernambuco) foi extremamente legal. Se tivesse que marcar falta, tinham duas antes ao nosso favor. A reclamação tem de ser direcionada a quem é responsável. Fiquei chateado com a atitude dele de reclamar comigo, colocar uma situação que não tenho culpa. Faço meu trabalho. Não saio para reclamar com eles. Fiquei chateado. Foi uma falta de respeito absurda”, afirmou.

Crítico ao goleiro, o técnico tratou, porém, de elogiar o adversário, superado pelo Sport por 2x0, na Ilha, garantindo a 43ª taça pernambucana para o Leão. “As duas equipes foram as melhores do campeonato. O Retrô valorizou a nossa conquista. Procurou jogar futebol, tem qualidade e organização. Sabe o que quer. A arbitragem também foi bem, segura, tranquila. Foi uma grande final”, pontuou.

