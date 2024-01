A- A+

Futebol Em retorno ao Arruda, Santa Cruz vence o Maguary pelo Campeonato Pernambucano Vitória por 2x0 colocou o Tricolor na segunda posição do torneio, atrás apenas do Retrô

Após 179 dias de espera, os tricolores voltaram a pisar no José do Rego Maciel. A saudade em ver o Santa Cruz jogar em casa foi proporcional à alegria em comemorar o primeiro triunfo no ano, aliviando a frustração da eliminação precoce na pré-Copa do Nordeste. Nesta quinta (11), na estreia do Campeonato Pernambucano, a Cobra Coral venceu o Maguary por 2x0, com gols de Thiaguinho e Pedro Bortoluzo. Com o resultado, os comandados do técnico Itamar Schulle pularam para a segunda posição, com três pontos.

Sete minutos foi o tempo que a torcida do Santa Cruz precisou aguardar para comemorar o primeiro gol da equipe no Arruda em 2024. O responsável pela festa foi o atacante Thiaguinho. João Diogo recebeu pela direita, cruzou rasteiro e o camisa 17 completou para as redes.



Para não dizer que o gol precoce foi mera obra do acaso, o Santa continuou em cima e aumentou a vantagem. Pedro Bortoluzo tabelou com Matheus Melo e bateu na saída do goleiro para fazer 2x0. Juan Tavares, de fora da área, quase marcou o terceiro, obrigando Rodolfo a fazer boa defesa.

O ritmo do jogo só caiu após uma forte chuva que atingiu o Recife no final da noite. Sem a necessidade de se expor, o Santa foi controlando a partida, enquanto o Maguary tentava, sem sucesso, encontrar espaços para diminuir o prejuízo antes do intervalo.

Segundo tempo

Um dos destaques do Santa no jogo, Matheus Melo, que já tinha sido garçom no gol anterior, queria guardar o dele. Aos 12, o camisa 10 pegou sobra de bola, matou no peito e chutou por cima da meta.

Precisando de um gol ao menos para “acordar” no jogo, o Maguary acionou o atacante Ruan na vaga de Luan Henrique. Acontece que a modificação promovida pelo técnico Sued Lima que mais chamou atenção foi outra. Com dores na coxa, o goleiro Rodolfo precisou ser substituído, com Juliano entrando na vaga.

No lado coral, Matheus e Thiaguinho deixaram o campo com dores e saíram para as entradas de João Pedro e Felipe Cardoso. Sem sofrer sustos, o Santa foi administrando o jogo nos minutos finais para conquistar os primeiros três pontos no Estadual.

Próximos jogos

O Santa Cruz volta a campo na próxima quarta (17), contra o Flamengo de Arcoverde, também no Arruda, às 19h. Na mesma data, o Maguary enfrenta o Petrolina, no Arthur Tavares, às 15h.

Ficha técnica



Santa Cruz 2

André Luiz; Toty, Rafael Pereira, Paulo Cesar e Juan Tavares; Lucas Siqueira, Caio Mello (Carlos), João Diogo e Matheus Melo (João Pedro); Pedro Bortoluzo (Gabriel Cardoso) e Thiaguinho (Felipe Cardoso). Técnico: Itamar Schülle.



Maguary 0

Rodolfo (Juliano); Saturnino (Adson), Matheus Henrique, Pedro Jorge e Rychelme; Jonnathan (Ramon Cirino), Wandrew e Esquerdinha (Maurício Figueiredo); Felipe Sales, Bruce e Luan Henrique (Ruan). Técnico: Sued Lima



Local: Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima. Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Karla Renata Cavalcanti de Santana

Gols: Thiaguinho (aos 7 do 1ºT) e Pedro Bortoluzo (aos 27 do 1ºT)

Cartões amarelos: Juan Tavares (S); Rodolfo (M)

Público: 18.003 torcedores

Renda: R$: 306.510,00

