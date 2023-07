Em retorno ao Náutico, Kauan vira opção ofensiva para o técnico Fernando Marchiori

A- A+

De volta ao Náutico após um período emprestado ao time sub-20 do Botafogo, o atacante Kauan Maranhão virou mais uma opção ofensiva para o técnico Fernando Marchiori, de olho no restante da Série C do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que o atleta seja regularizado até a sexta (21), podendo ser relacionado para o duelo de domingo (23), perante o Remo, nos Aflitos.



“É sempre bom voltar para casa. Um clube onde fui criado, com identificação imensa. Aprendi mais taticamente e fisicamente. O Botafogo é um clube grande do Brasil e pude me desenvolver bem. Agora estou de volta e espero contribuir muito, conquistando o objetivo do acesso”, afirmou.





Pelo Náutico, Kauan tem quatro jogos disputados, com um gol marcado, na derrota do Timbu por 3x2 para o Sport, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste do ano passado. Agora, o atleta tem como missão reforçar um setor que perdeu recentemente o centroavante Jael, com uma lesão na coxa.



“A responsabilidade é maior por estar sendo incorporado ao elenco. Sei que tem muita gente à frente, mas espero ajudar, pegando conselhos dos mais velhos. Vencer o Remo pode nos dar mais tranquilidade para a sequência do campeonato. Em casa, se eu puder fazer minha estreia, com apoio da torcida, tudo fica mais fácil”, declarou.

