A- A+

Copa do Nordeste Em ritmo de Carnaval, Sport busca primeira vitória no Nordestão diante do Treze, na Arena Partida ocorre na noite desta sexta-feira (9), às 19h, pela segunda rodada da competição regional

Nos principais polos da Região Metropolitana do Recife, o Carnaval já começou. Mas a folia que o torcedor do Sport espera curtir na noite desta sexta-feira (9) está marcada para São Lourenço da Mata. Mais precisamente na Arena de Pernambuco, onde às 19h, o Rubro-negro tem compromisso agendado pela segunda rodada da Copa do Nordeste, diante do Treze.

Depois de perder na estreia do Nordestão para o Bahia, em Salvador, o Sport abre a segunda rodada na sexta colocação do Grupo A e zerado na tabela. O Galo da Borborema, por sua vez, triunfou na rodada inaugural. Bateu o River-PI, por 1x0, no Amigão, e está na zona de classificação à próxima fase, em terceiro lugar, com três pontos.

Reforços à disposição

Últimos jogadores anunciados pelo Leão para a sequência da temporada, o meia Lucas Lima e o atacante Tití Ortiz podem estrear com a camisa rubro-negra nesta noite. Ambos tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (8) e estão à disposição de Mariano Soso para o jogo com os paraibanos. A tendência, contudo, é que a dupla inicie a partida no banco de reservas.

Depois de utilizar alguns titulares na goleada aplicada sobre o Central e ter que lidar com os questionamentos da torcida, Mariano Soso explicou que além da questão física, teve que avaliar também "as questões mentais depois de uma derrota como foi contra o Bahia".

Perante a Patativa, Rafael Thyere, por exemplo, retornou ao time depois de dois jogos fora por conjuntivite. Alaz Ruiz, por sua vez, vinha sendo ausência para melhorar o condicionamento físico. O camisa 10 perdeu os compromissos ante Afogados, Flamengo-PE e Bahia, e no seu retorno participou dos quatro gols contra o Central. Foram três assistências e uma bola na rede.

Agora, diante do Treze, a expectativa é do Leão entrar em campo com força máxima. As maiores dúvidas na escalação devem acontecer na lateral direita e na armação. Com as atuações na última partida, Lucas Ramon e Alan Ruiz correm por fora para recuperar a titularidade nas vagas de Pedro Lima e Pedro Vilhena, respectivamente.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Pedro Lima (Lucas Ramon), Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Fábio Matheus, Felipe e Pedro Vilhena (Alan Ruiz); Fabricio Domínguez, Romarinho e Gustavo Coutinho.

Treze

Igor Rayan; Guilherme Lucena, Luís Fernando, Rafael Castro e Higor; Juninho, Edmundo e Léo Cereja; Xande, Rickelme e Will. Técnico: William de Mattia.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Marcus Vinícius Ferreira de Souza (ambos da BA)

Transmissão: Nosso Futebol.

Veja também

Copa do Nordeste Com dois gols de Paulo Sérgio, Náutico vence Maranhão e se recupera na Copa do Nordeste