Em ritmo de São João, Sport vence Juventude sem dificuldades e assume liderança da Série B

A- A+

Com exceção do revés para o São Paulo, na Copa do Brasil, jogar na Ilha do Retiro tem sido sinônimo de vitória para o Sport em 2023. E na noite desta quinta-feira (22), não foi diferente. Em ritmo de São João, mais de 14 mil torcedores foram ver o Rubro-negro fazer mais uma vítima em casa. Com brilho do ataque, venceu o Juventude, por 3x0, em encontro válido pela 13ª rodada e assumiu a liderança da Série B. Ao menos até o complemento da rodada no final de semana. Com 27 pontos, o Leão tem que torcer para Novorizontino (26) e Vitória (25) tropeçarem diante de Tombense e Guarani, respectivamente, para garantir a primeira posição depois de 12 anos. A última vez que o clube pernambucano liderou a Segundona foi em 2011, após o término da 3ª rodada.

Em meio ao tempo instável neste início de inverno na capital pernambucana, o Sport resolveu a partida ainda na etapa inicial. Logo aos cinco minutos, Love já havia assustado o goleiro Thiago Couto em chute desviado. Aos dez, contudo, o time dirigido por Enderson Moreira abriu o placar em cobrança de falta ensaiada do lado direito da área. Escolhido para iniciar a partida na vaga de Fabrício Daniel, Edinho rolou e Juba bateu firme para fazer 1x0.

Com a vantagem no placar e sem a necessidade de se expor, o Sport não tinha pressa para espetar o time gaúcho, e foi cirúrgico quando a oportunidade apareceu. Em nova assistência de Edinho, Vagner Love viu o goleiro Thiago Couto perder o tempo da bola e aproveitou o cruzamento do camisa 11 para fazer seu nono gol na Segundona, o de 399 na carreira. Na comemoração, o atacante celebrou com um chapéu de palha, em alusão aos festejos juninos.

Expulsão e mais um gol

Logo no início do segundo tempo, ainda com seis minutos de bola rolando, Enderson foi obrigado a sacar Juba, com dores, e lançou Felipinho na partida. Antes dos dez minutos jogados, foram três as chances desperdiçadas. Na melhor delas, Love ganhou na corrida do defensor e tentou encobrir o goleiro adversário, que fez a defesa sem muitas dificuldades.

Aos 13 minutos, o Juventude viu sua vida ficar ainda mais difícil, após Jadson receber o segundo amarelo e ser expulso. Com um a mais, o Sport fez valer a superioridade para ampliar logo na sequência. Em rápida trama, aos 18, Vagner Love achou Felipinho. O camisa 6 chutou firme no canto para fazer o terceiro do Leão, que chegou aos 91 gols na temporada. Substituto do "Artilheiro do amor" na reta final do segundo tempo, Kayke quase fez o quarto, mas parou no travessão.

Reforço na área

Contratado por empréstimo junto ao Internacional pelo Sport, em negociação envolvendo o prata da casa Riquelmy, o meia-atacante Peglow esteve na Ilha do Retiro acompanhando a vitória rubro-negra sobre o Juventude.

Ficha do jogo

Sport 3

Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús (Matheus Vargas); Fábio Matheus, Ronaldo e Jorginho (Fabrício Daniel); Edinho (Wanderson), Vagner Love (Kayke) e Luciano Juba (Felipinho). Técnico: Enderson Moreira

Juventude 0

Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Romércio e Alan Ruschel (Kelvyn); Jean Irmer (Fernando Boldrin); Jadson, Gehring (Vini Paulista) e Nenê (Ruan); David (Zé Marcos) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Gustavo Rodrigues de Oliveira (ambos de SP)

VAR: Fabio Rogerio Baesteiro (SP)

Gols: Luciano Juba, aos 10', Vagner Love, aos 31' do 1T, Felipinho, aos 18' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Jadson, Fernando Boldrin (JUV)

Cartão vermelho: Jadson (JUV)

Público: 14.136 torcedores

Veja também

Futebol Feminino Meia Angelina elogia período de treinos da seleção feminina de futebol