A- A+

Quatro vitórias seguidas e contando. Em ritmo de treino, o Sport não encontrou dificuldades para passar pelo frágil time do Belo Jardim, na noite desta terça-feira (24), na Ilha do Retiro. Em encontro válido pelo Campeonato Pernambucano, o Leão goleou o Calango por 6x1. Os gols foram marcados por Rafael Thyere, Jorginho, Edinho, Wanderson (2x) e Gabriel Santos. Victor descontou para os visitantes. O placar fez a equipe da casa chegar à liderança do Estadual, com dez pontos, mas podendo ser ultrapassado por Retrô ou Náutico, que se enfrentam nesta quarta. O time do Agreste, por sua vez, segue na lanterna, com um ponto conquistado.

Em meio a uma maratona de jogos, o Sport encontrou no Belo Jardim o melhor adversário para não fazer esforços para construir o resultado. O Leão foi para o intervalo com três gols de vantagem, mas foram várias as oportunidades de ampliar o marcador. Ao todo, foram 11 finalizações nos 45 minutos iniciais contra apenas duas dos visitantes. Poupando peças como o goleiro Renan e o zagueiro Sabino, o Rubro-negro teve Luciano Juba como um dos destaques.

O prata da casa distribuiu duas assistências e chegou a quatro na temporada. Ainda aos três minutos, ele cobrou falta e viu Thyere finalizar para fazer 1x0. Oito minutos mais tarde, o camisa 46 tabelou com Jorginho e deixou o recém-chegado na boa para ampliar. Com facilidade para penetrar na zaga adversária, o Leão ainda viu Igor Cariús e Vagner Love acertarem a trave, antes do lateral-esquerdo cruzar para Edinho, que apareceu atrás da marcação para anotar o terceiro.

Três vira, seis acaba

Com a vitória no bolso, Enderson aproveitou a partida para dar confiança a nomes como Wanderson e Labandeira, que em outrora foram importantes no clube. Aliás, foi em lance envolvendo os dois que o quarto gol foi construído. Aos 18, em seu primeiro toque na bola, o camisa 77 aproveitou rebote de Pezão em finalização do uruguaio para fazer seu primeiro gol na temporada.

Treze minutos mais tarde, Wanderson voltou a aparecer. O atacante viu Eduardo fazer boa jogada e tocar na medida para ele chutar no canto esquerdo e fazer mais um.

Com a goleada praticamente selada, o Sport relaxou em campo e deu a oportunidade do Belo Jardim descontar na reta final. Aos 43, Gustavo cruzou da direita e achou Victor, livre, para fazer o gol de honra. Contudo, os visitantes ainda viram Gabriel Santos fazer o sexto nos acréscimos, ao aproveitar assistência de Paulinho, e dar números finais ao confronto.

Ficha do jogo

Sport 6

Denival; Eduardo, Thyere, Chico e Igor Cariús (Paulinho); Fabinho (João Igor), Ronaldo Henrique e Jorginho; Juba (Wanderson), Edinho (Labandeira) e Vagner Love (Gabriel Santos). Técnico: Enderson Moreira.

Belo Jardim 1

Pezão; Marlon (Thiago Recife), Leandro Mendes, Victor e Matheus Vila; Gustavo, Marcondes (Dudu Ferraz), Gil Mineiro e Luciano Grafite (Thomays); Anselmo (Vítor Alagoano) e Berg (Deivide). Técnico: Thyago Marcolino

Estádio Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Maximiniano Fagundes de Assuncão. Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana e Jose Romao Da Silva Neto

Gols: Thyere, aos 3', Jorginho, aos 11' e Edinho, aos 38' do 1T, Wanderson, aos 18' e 31', Gabriel Santos, aos 46' do 2T (SPT); Victor, aos 43' do 2T (BJD)

Cartões amarelos: Chico (SPT); Marlon, Gustavo, Thomays (BJD)

Veja também

Sport Com invencibilidade em 2023, Enderson prega cautela no Sport: "nenhum tipo de entusiasmo"