Campeonato Pernambucano Em ritmo de treino, Sport goleia o Íbis pelo Estadual Em jogo atrasado da primeira rodada, Rubro-negro não tomou conhecimento do Pássaro Preto na Ilha do Retiro

Trinta e oito gols e contando… Dono do melhor ataque das séries A e B neste início de temporada, o Sport fez mais uma vítima na noite desta quarta-feira (1). Em duelo atrasado da primeira rodada do Pernambucano, o Leão não encontrou dificuldades para golear o Íbis, na Ilha do Retiro. O Rubro-negro derrotou o Pássaro Preto por x0 e manteve a invencibilidade no Estadual, além de se consolidar na liderança da competição, agora com 24 pontos. O Íbis, por sua vez, estacionou nos nove e abre a zona da degola.

O jogo

Com a proximidade do Clássico dos Clássicos com o Náutico, havia a expectativa que Enderson Moreira pudesse mandar a campo uma equipe recheada de reservas contra o Íbis. Dos jogadores que vinham sendo titulares, apenas Thyere, Fabinho e Pedro Martins foram preservados. Contudo, o Rubro-negro não precisou de muito esforço para construir o resultado ainda no primeiro tempo.

Superior durante toda a partida, o Leão abriu o marcador ainda aos dez minutos de bola rolando. Após grande jogada individual, Igor Cariús cruzou, Love não conseguiu chegar, e Jorginho se jogou para fazer 1x0. A vida do time dono da casa ficou ainda mais fácil quando Celestino foi expulso de campo. O Sport controlava o ritmo do duelo e ampliou aos 28. Em cobrança de falta, Juba bateu com categoria e anotou seu sexto gol na temporada.

Com a vitória encaminhada, o Sport ainda poderia ter ido para o intervalo com um placar mais elástico. Aos 44 minutos, após rebote do goleiro, Love recebeu assistência dentro da área, mandou para as redes, mas viu o bandeira assinalar impedimento.

Sem mudanças para a etapa complementar, o time da Ilha do Retiro não demorou para mexer no placar. Em mais uma boa aparição de Cariús, Labandeira aproveitou o cruzamento para deixar sua marca. A jogada foi a última da dupla, que deu lugar a Felipinho e Edinho.

Foi na primeira investida do ala pela esquerda que Love deixou sua marca. Felipinho cruzou rasteiro e o artilheiro do amor desencantou na partida, aos 20 minutos. Em ritmo de treino, o Leão chegou a mais um oito minutos mais tarde. Desta vez, pela direita, Edinho achou Juba livre no meio da área. O prata da casa só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Ficha do jogo

Sport 5

Renan; Eduardo, Chico, Sabino e Igor Cariús (Felipinho); Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Jorginho (Juan Xavier); Luciano Juba (Wanderson), Labandeira (Edinho)e Love (Kayke). Técnico: Enderson Moreira.

Íbis 0

Lucas Peixe; Fabrício, Gabriel, Kelvin (Dávisson) e Kleitinho (Daniel Silva); Celestino, Clebson (Jean Conca), Jeffinho (Alisson Baba) e Wanderson; Jailton (Camilo) e Thoni. Técnico: Rafael Santiago.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Nairon Pereira de Lira

Assistentes: Ricardo Chianca e Dhiego Cavalcanti Pereira

Gols: Jorginho, aos 10', Juba, aos 28' do 1T, Labandeira, aos 10', Love, aos 20' e Juba, aos 28' do 2T (SPT)

Cartões amarelos:

Cartão vermelho: Celestino (IBI)

