Em rodada emocionante, Santos perde, vê Vasco e Bahia vencerem, e vai jogar a Série B em 2024

A noite que confirmou o 12º título brasileiro do Palmeiras foi recheada de emoções também na parte inferior da tabela. A última rodada da Brasileirão definiu, nesta quarta-feira (6), o último rebaixado à Série B de 2024. Bahia, Vasco e Santos brigavam para fazer companhia a América-MG, Coritiba e Goiás, rebaixados antecipadamente. E pela primeira vez na história, o Peixe vai disputar a Segundona nacional. Na Vila Belmiro, o time paulista foi derrotado pelo Fortaleza, por 2x1, e fechou a competição na 17ª colocação, com 43 pontos.

Com a goleada aplicada sobre o Atlético-MG, por 4x1, o Bahia encerrou o campeonato na 16ª colocação, com 44 pontos. O Vasco, por sua vez, bateu o Bragantino por 2x1, em São Januário, e ficou uma posição acima dos baianos, com 45 pontos.

Noite tensa e de reviravoltas

A briga para fugir da degola foi de reviravoltas durante a noite, deixando as torcidas envolvidas apreensivas. Com todos os jogos no mesmo horário, cada gol mudava o rumo do campeonato.

O Bahia foi o primeiro a abrir o placar, perante o Atlético-MG, em Salvador. Assim, ia empurrando o Vasco para a degola. Contudo, Paulinho colocou os cariocas em vantagem diante do Bragantino. Assim, o Santos tava sentindo o gosto do rebaixamento.

Ainda no primeiro tempo, o Bahia sofreu o empate do Galo, e mesmo com o Fortaleza abrindo o marcador perante o Peixe, o Tricolor de Aço voltou à zona de descenso. Por pouco tempo. Ex-Sport, Juba recolocou os baianos em vantangem, nos acréscimos.

Com um segundo tempo para lá de animado nos três jogos, o Santos igualou o placar contra o Fortaleza, e viu Bragantino empatar o jogo com o Vasco, jogando os cariocas para o Z-4. O Bahia, por sua vez, fez o terceiro para encaminhar o triunfo.

Nos minutos finais, no entanto, tudo ficou definido. Bahia marcou mais um, vencendo, dando números finais à goleada. O Vasco, com um a mais em campo, fez o segundo e venceu por 2x1. Já na Vila, precisando ganhar, o Santos viu o Fortaleza marcar nos acréscimos, decretando a queda do clube paulista para a Segunda Divisão.

