Futebol Náutico perde para o Bahia e amarga eliminação na Copa do Nordeste O Timbu terminou a primeira fase da competição no quinto lugar do Grupo B

Eliminação com gosto amargo. Com um começo promissor na partida, o Náutico enfrentou o Bahia pela sétima e última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste e foi derrotado por 3 a 1. Com o resultado, o Timbu se despede da competição e termina na quinta colocação do Grupo B.



Os alvirrubros foram os primeiros a balançar as redes com Bruno Mezenga no começo do primeiro tempo. Na frente do placar, o Náutico viu o Tricolor de Aço crescer na partida e empatar com Tiago.



No entanto, na segunda etapa, os baianos mostraram a sua superioridade e ampliaram o placar duas vezes, com outro gol de Tiago e um de Michel Araújo, garantindo a liderança do grupo.



Com o resultado, os pernambucanos aumentam o tabu e chegam a 25 jogos sem vencer o Bahia como visitante.

O próximo confronto do Timbu será no dia 16 de junho contra o Maringá, às 19h30. Já o Bahia entrará em campo contra o Bragantino nesta quinta-feira (12), às 19h, pelo Brasileirão.

O jogo

Com uma marcação mais alta, os pernambucanos começaram melhor na partida. A defesa do Náutico recuperou bolas importantes e impediu o avanço do time misto do Bahia.

Aos 8 minutos, o Náutico achou uma boa chance com Auremir. O capitão do Timbu tocou a bola para Vinícius, que fez um belo lançamento no meio de campo para Bruno Mezenga. Após dominar com o peito, ele bateu na saída do gol de Ronaldo e abriu o placar do jogo.





Outra boa chance do Náutico aconteceu aos 16 minutos. Vinícius fez boa arrancada pela esquerda e lançou para Marcos Ytalo, que não alcançou a bola.

Aos 19, o Timbu viu perigo após Auremir realizar uma falta em Kayky, mas a cobrança de Cauly cobriu a rede de Muriel.

A defesa do Náutico se adiantou e viu Rodrigo Nestor aproveitar a oportunidade fazendo um passe para Tiago, que empatou o jogo para o Bahia aos 28 minutos do primeiro tempo.

Nos 34 minutos, Kelvin recebeu a bola pela direita e balançou a marcação, mas a defesa do Bahia rebateu o cruzamento. O atacante ainda tentou de novo após um lançamento de Vinicius, mas teve a jogada paralisada pelo árbitro, que assinalou toque de mão.

Marco Antônio arriscou uma jogada na entrada da área, mas a bola passou pela direita da trave baiana.

Aos 45, um outro susto para os alvirrubros. Já melhor no jogo, o Bahia buscou a virada depois de excelente passe de Nestor para Kayky dentro da área, que furou ao tentar finalizar e viu Muriel ficar com a bola. O primeiro tempo do jogo terminou empatado por 1 a 1.

Apagão

No segundo tempo, o Náutico começou a sofrer com a intensidade do Bahia, que passou a dominar totalmente a partida.

Aos 13 minutos, o clube de Salvador demonstrou a sua superioridade e balançou as redes mais uma vez. Michel Araújo arrancou e tocou para Tiago, que chutou para a saída de Muriel e virou o jogo para os baianos. A bola ainda desviou no zagueiro alvirrubro Índio, mas o gol foi creditado para o atacante do Tricolor de Aço.

O Bahia ainda teve dois gols anulados ao longo da segunda etapa. O primeiro aconteceu depois de uma cobrança de falta batida por Cauly. Ademir completou para o gol, mas o juiz sinalizou posição de impedimento.

Em seguida, Tiago bateu de longe e Ademir pegou o rebote para o fundo do gol, mas o atacante estava impedido mais uma vez.

O Náutico teve a chance de empatar com um escanteio batido por Vinicius. Mas o contra-ataque do Bahia foi fatal. Ademir cruzou para Michel Araújo, que dominou e bateu de perna esquerda para o lado direito da rede alvirrubra.

A melhor chance do Timbu na segunda etapa foi de Marquinhos. O jogador alvirrubro recebeu cruzamento dentro da área e bateu livre, mas parou no pé direito do goleiro Ronaldo com uma defesa espetacular.

Os baianos continuaram superiores na partida e graças a uma boa defesa de Muriel após um toque de Willian José, o Náutico não viu o placar final ser ainda maior.

Bahia 3

Ronaldo; Arias, Gabriel Xavier, Fredi e Zé Guilherme (Luciano Juba); Acevedo, Michel Araújo (Jota), Nestor (Willian José) e Cauly; Kayky (Ademir) e Tiago (Ruan Pablo). Técnico: Rogério Ceni

Náutico 1

Muriel; Marcos Ytalo, Índio, Carlinhos e Igor Fernandes (Odivan); Auremir, Igor Pereira, Marco Antônio (Patrick Allan); Vinícius (Thalissinho), Kelvin (Kayon) e Bruno Mezenga (Marquinhos). Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Arena Fonte Nova (Salvador/BA)

Horário: 17h30

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Assistentes: Daniel Vidal Pimentel e Rodrigo Guimarães Pereira (ambos de SE)

Transmissão: SBT (TV aberta) e Premiere (Pay-Per-View)

Gols: Bruno Mezenga (8’ do 1T); Tiago (28’ do 1T e 13’ do 2T) e Michel Araújo (32' do 2T)

Cartões amarelos: Ademir (BA); Igor Pereira, Índio, Marcos Ytalo (NAU)

