Futebol Em semana de início das inscrições de chapa para eleição do Náutico, Becker rompe com oposição Advogado indicou que segue apoiando Aluísio Xavier, mas criticou postura do grupo após discussão entre um conselheiro e a ex-diretora Tatiana Roma

Antes cotado para participar do grupo de oposição do Náutico para as eleições presidenciais do dia 12 de novembro, o advogado Bruno Becker confirmou afastamento do processo que escolherá o próximo mandatário do clube para o biênio 2024-2025. O principal motivo foi uma discussão entre um conselheiro do Timbu e a ex-diretora Tatiana Roma.

"Embora continue apoiando o nome de Aluísio Xavier, diante de alguns acontecimentos, preferi me afastar do dia a dia e das reuniões", disse o advogado e ex-vice-presidente jurídico da gestão do ex-presidente do Náutico, Edno Melo.

O contexto citado por Becker partiu de uma reunião entre membros da oposição do Náutico, realizada na última quinta-feira (28) para debater questões políticas do clube. Ao discordar de Tatiana sobre manter vínculo com integrantes da atual gestão do clube, um conselheiro teria dito que interromperia sua fala para que não fosse acusado por ela de assédio. Minutos antes, ele teria tapado os ouvidos para não escutá-la.

“A reunião estava transcorrendo bem, na medida do normal, e teve um momento que começou uma certa discussão. Falei que tinha falado com algumas pessoas da situação, porque queria entender como estava o clube, quais eram os patrocínios, os que iriam ficar, enfim, queria entender sobre a SAF, se estava perto de sair, até que uma pessoa rebateu dizendo que achava que não deveria falar com ninguém da situação. Eu, obviamente, discordei dele, porque acho que não existe isso, para você lidar com o público, você tem que lidar com todo mundo e ele levou as mãos para o ouvido, como se estivesse tapando e disse que não ia discutir comigo porque eu ia denunciar ele de assédio”, disse Tatiana, em entrevista à Folha de Pernambuco na última sexta-feira (29).

Eleições se aproximam

O prazo de inscrições das chapas para as eleições é entre os dias 6 e 13 de outubro. A lista dos sócios aptos a votar deve ser divulgada até 30 dias antes da realização do pleito, com convocação para a Assembleia Geral sendo publicada por meio de edital até 15 dias antes do pleito, no site do clube e em jornal de grande circulação do Recife.

Além do presidente, serão eleitos 300 membros para o Conselho Deliberativo, sendo 90% de forma direta e 10% escolhidos pelos conselheiros ganhadores do pleito.

