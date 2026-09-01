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Sport Em setembro, Sport terá sequência que lhe rendeu 80% de aproveitamento no 1º turno da Série B Leão inicia sua caminhada neste mês no sábado (5), contra o Ceará, no Castelão

Em preparação para mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport terá pela frente, em setembro, uma sequência de partidas que rendeu praticamente um terço dos pontos acumulados pela equipe até aqui na competição. De 15 pontos possíveis contra os cinco adversários deste mês, o Leão somou 12. Um aproveitamento de 80%.

Na ordem, o time dirigido por Gilmar Dal Pozzo vai encarar Ceará, Ponte Preta, CRB, Juventude e Náutico.

Da sequência, três jogos serão na condição de visitante: Ceará, CRB e Náutico. Enquanto os compromissos com Ponte e Juventude acontecem na Ilha do Retiro.

No primeiro turno, invertidos os mandos, o Rubro-negro saiu de campo vitorioso em quatro ocasiões: 2x0 sobre Ceará, 3x1 contra Ponte Preta, 1x0 diante do Juventude e 2x0 no clássico com o Náutico. O único revés aconteceu para o CRB, por 2x1, na Ilha do Retiro. Todos os jogos foram sob o comando do ex-técnico do time, Márcio Goiano.

A caminhada rubro-negra em setembro tem início neste sábado (5). Na oportunidade, a equipe pernambucana vai até Fortaleza, onde visita o Ceará, às 18h30, pela 26ª rodada.

Passada a derrota para o Novorizontino, por 2x1, o Leão busca se recuperar na competição. O tropeço em Novo Horizonte, seguido das vitórias de CRB e Atlético-GO no complemento da rodada, fez o Leão sair do G-6 e cair para o oitavo lugar, com 38 pontos. O Vozão, por outro lado, agoniza na zona de rebaixamento, em 17º, com 28 pontos.

Confira os jogos do Sport em setembro

Sábado (05) - Ceará x Sport (18h30 - Castelão)

Quinta-feira (10) - Sport x Ponte Preta (21h30 - Ilha do Retiro)

Terça-feira (15) - CRB x Sport (21h30 - Rei Pelé)

Sábado (19) - Sport x Juventude (16h - Ilha do Retiro)

Sábado (26) - Náutico x Sport (16h30 - Esportes da Sorte Aflitos)

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