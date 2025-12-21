Em show Tardezinha, Neymar pede ajuda a Ancelotti para chegar à Copa do Mundo
Atacante do Santos subiu ao palco de Thiaguinho e disse: "Alô, Ancelotti, ajuda nós!"
Neymar afirmou, neste sábado (20), durante show Tardezinha, em São Paulo, que a seleção brasileira fará o "impossível" para ficar com o título da Copa do Mundo de 2026. Aproveitou também para mandar um recado para Carlo Ancelotti, treinador do Brasil:
"Nós vamos fazer o possível e o impossível para trazer a Copa ao Brasil. Em julho, vocês podem me cobrar. Alô, Ancelotti, ajuda nós!", disse.
Neymar ainda não foi convocado pelo técnico italiano e tem sua presença no Mundial incerta. O jogador teve uma temporada conturbada, devido problemas musculares consecutivos.
Leia também
• Al Hilal à venda por R$ 11 bi: time em que Neymar jogou pode mudar de dono em megacompra histórica
• Neymar usa disfarce inusitado para andar por pontos turísticos de Nova York
• Neymar fica no Santos para 2026? Entenda situação e saiba qual deve ser o futuro do craque
Atuou apenas 28 partidas pelo Santos na temporada, com 11 gols marcados e quatro assistências. Ele está a dez dias do fim de seu contrato e negocia uma renovação por mais seis meses.
Antes, porém, Neymar vai passar por uma cirurgia no joelho esquerdo para corrigir um esgarçamento no menisco. O prazo de recuperação é de um mês, e o procedimento deve ocorrer nesta semana.
A próxima convocação do Brasil será para a Data Fifa de março, quando serão realizados dois amistosos nos Estados Unidos contra seleções de peso europeu: França e Croácia.