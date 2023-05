A- A+

Sport Em sintonia com a equipe, torcida do Sport empurra time para mais uma vitória na Série B Diante do ABC, pouco mais de 18 mil rubro-negros estiveram na Ilha do Retiro

Assim como diante do Botafogo-SP, onde o Sport derrotou o adversário pelo placar de 3x0, a torcida rubro-negra composta por mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PCDs) levou o clube pernambucano a mais um resultado positivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Durante os 90 minutos diante do ABC, neste domingo (28), apoio não faltou ao Leão, que goleou os potiguares por 4x1, na Ilha do Retiro.

Na sexta-feira que antecedeu a partida, o Sport anunciou que todos os ingressos disponíveis para o confronto haviam sido retirados. Atualmente, a Ilha do Retiro pode receber 26.345 torcedores. E mesmo apesar da chuva que caiu pouco antes da bola rolar, 18.358 rubro-negros marcaram presença para incentivar o clube do coração.

A sintonia era tão grande, que quando o placar apontava 3x1 para o Sport, a torcida passou a 'cobrar' mais um gol do time, entoando o cântico de "mais um, mais um, mais um". Logo em seguida, Fábio Matheus recebeu de Juba e fez o quarto do Leão na partida.

Depois de comparecer contra o Botafogo-SP, o estudante de economia Lucas Amaral, de 25 anos, esteve na Ilha neste domingo. Portador de deficiência física, ele afirma ter receio de ir para os jogos. Contudo, tem adorado a experiência de ir ao estádio com o público exclusivo e garante voltar contra o Avaí.

"Tenho um pouco de medo de ir aos jogos, principalmente por conta da violência que vemos de vez em quando. Mas, está sendo muito boa a experiência, melhor ainda porque nos dois jogos o Sport ganhou bem, deu alegria para a gente", falou à reportagem.

Acompanhada do filho Yan, de seis anos, a psicóloga Márcia Dantas celebrou a vitória rubro-negra. Esta foi a primeira vez que ela levou o filho à uma partida de futebol. Segundo ela, o momento ficará marcado, principalmente pelo resultado positivo do Sport no jogo.

"Foi a primeira vez dele, ele gostou bastante, foi pé quente. Não sei se vou conseguir, mas ele já pediu para trazer no próximo. Foi muito legal poder assistir ao jogo e celebrar a vitória do Sport com ele", declarou.

Por conta da punição imposta pelo STJD, após a confusão contra o Vasco, na Série B do ano passado, o próximo jogo do Sport ainda será para o público exclusivo composto por mulheres, crianças de até 12 anos e PCDs. O Leão volta a atuar na Ilha do dia 07 de junho, uma quarta-feira, às 19h. Na ocasião, vai receber o Avaí, pela 11ª rodada da Segundona.

