A- A+

VÔLEI Em sintonia com torcida no Geraldão, Brasil bate Colômbia e fecha Sul-Americano de forma invicta Jogo da seleção brasileira começou 35 minutos depois do horário previsto

Quatro vitórias em quatro jogos. Campeão sem perder um único set. Com time e torcida conectados, em mais uma noite com o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) lotado, a seleção brasileira feminina de vôlei se despediu do Recife na noite desta quarta-feira (23) com vitória sobre a Colômbia por 3 sets a 0 (parciais de 25/19, 25/22 e 25/19), pelo Campeonato Sul-Americano.

Na última terça-feira (22), o time treinado por José Roberto Guimarães já havia conquistado o título de forma antecipada ao bater o Peru.

Com a partida entre Chile e Peru, vencida pelas chilenas, indo para o tiebreak, o jogo da seleção brasileira começou 35 minutos depois do horário previsto. Porém, o atraso não diminuiu o ânimo dos milhares de pernambucanos que compareceram ao Geraldão. Entre eles, Larissa Verçosa. A recifense esteve presente nos quatro jogos do Brasil e contou como foi a experiência.

“Fazia muitos anos que a seleção não vinha jogar aqui. Então, para mim está sendo uma forma de relembrar outras épocas, coisa de 20 anos atrás, em que Giba, Nalbert e outros grandes nomes estiveram por aqui. Eu vim os quatro dias, então, reviver isso está sendo maravilhoso”, contou à reportagem.

Já o autônomo Marcos da Silva, de 42 anos, esteve pela primeira vez acompanhando uma partida da seleção de vôlei e detalhou o fato inédito. “Foi muito bom. Tenho costume de ir a estádio de futebol, mas a forma que a torcida apoiou aqui é diferente, apoiando todo momento, festejando. Uma conexão incrível”, enfatizou.

A campanha invicta em solo pernambucano serviu para o Brasil se preparar para o Pré-Olímpico de Vôlei que acontece no próximo mês. A competição, realizada entre os dias 16 e 24 no Japão , China e também na Polônia, define os primeiros classificados para os Jogos de Paris-2024. O time brasileiro está no Grupo B, ao lado das anfitriãs japonesas, Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico, Argentina e Peru.

“Saímos daqui muito satisfeitas com nossa evolução, até pelo carinho que recebemos, pela confiança que o povo de Recife depositou em nós. Eles cuidaram de nós com muito carinho, encheu a gente de energia boa para levarmos para o Japão, e eles podem ter certeza que vamos dar o nosso melhor”, afirmou q meio-de-rede Thaísa.

Veja também

Náutico Para decisão diante São Bernardo, Náutico vendeu mais de 11 mil ingressos até agora