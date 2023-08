A- A+

VÔLEI Volêi: em primeira vez no Recife, ponteira Júlia se surpreende com recepção da torcida no aeroporto Desembarque da equipe aconteceu na noite desta quarta-feira (16), reunindo fãs e admiradores

A recepção que a Seleção Brasileira de Vôlei feminino recebeu no Aeroporto Internacional do Recife, nesta quarta-feira (16), teve um significado ainda mais especial para a ponteira Júlia, que é natural da Alemanha e pisou na capital pernambucana pela primeira vez na vida.

“O povo aqui estava esperando a gente pousar e é muito legal ver a torcida já aqui. Muito bacana mesmo. Os jogos ainda nem começaram, e eles já estavam aqui”, disse a jogadora.

Os Jogos Sul-Americanos da modalidade foram o motivo da chegada da equipe à cidade. O primeiro confronto será neste sábado (19), quando o Brasil enfrentará o Chile às 20h30. No dia seguinte, as adversárias serão da Argentina, às 18h30. No dia 22, as brasileiras receberão o Peru, às 20h30. E, por último, a Colômbia, às 20h30 do dia 23.

Abaixo, confira a listagem das convocadas para o Sul-Americano

Levantadoras: Macris e Roberta

Ponteiras/Opostas: Rosamaria e Tainara

Opostas: Lorenne, Lorrayna e Kisy

Centrais: Carol, Diana, Lorena e Thaisa

Ponteiras: Gabi, Júlia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit

Líberos: Natinha e Nyeme

Veja também

Surf Chumbinho se classifica ao WSL Finals e garante 2ª vaga em Paris 2024