A- A+

Série C Em tarde de Dalberson, Náutico empata sem gols com o CSA, nos Aflitos Com o resultado, Timbu chegou aos 25 pontos, estacionando na 25ª colocação

Diante de mais de 15 mil torcedores que compareceram aos Aflitos, na tarde deste domingo (6), o Náutico voltou a decepcionar sua torcida. Após ficar na igualdade sem gols, com o Remo, na rodada retrasada, o Alvirrubro até construiu boas jogadas para sair vitorioso de campo, mas acumulou mais um empate dentro de casa, ao ficar no 0x0 com o CSA, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado fez o Timbu estacionar na 6ª colocação, com 25 pontos, mas podendo ser ultrapassado pelo São José (23), que visita o Botafogo, na Paraíba, nesta segunda-feira (7).

O primeiro tempo nos Aflitos terminou empatado, mas não foi por falta de oportunidades. Principalmente pelo lado dos donos da casa. Aliás, não seria exagero falar que a etapa inicial foi de apenas uma equipe e que o principal protagonista foi o goleiro Dalberson, do CSA. O arqueiro evitou, pelo menos, três chances claras de gols do Náutico, impedindo a festa dos milhares de alvirrubros que lotaram o estádio.

A primeira grande intervenção de Dalberson foi aos 22 jogados. Berguinho recebeu de Rennan Siqueira, fez o giro dentro da área e bateu de canhota para a defesa do goleiro. Dois minutos mais tarde, um verdadeiro milagre. A zaga do CSA afastou mal o cruzamento de Villero e, já caído, o arqueiro alagoano salvou a finalização de Jeam. Em seguida foi a vez de Paul Villero parar no paredão adversário. Souza, em batida cruzada, também teve boa oportunidade, mas mandou para fora.

Satisfeito com o desempenho da equipe, Marchiori evitou voltar com modificações para a etapa complementar. Contudo, o técnico não esperava um CSA mais solto na partida. Os alagoanos equilibraram as ações, dificultando a vida dos mandantes. Ansioso nas tomadas de decisões, o Náutico só assustou o bom goleiro Dalberson, aos 20, em cobrança de falta de Eduardo. Já os alagoanos, sem eficácia na mira, viram a melhor oportunidade sair dos pés de Júnior Todinho. Aos 42, o atacante ficou cara a cara com Vagner, mas finalizou sobre o goleiro do Timbu.

Agora, faltando três jogos para o término da primeira fase da Série C, o Náutico conta com dois jogos longe do Recife e um nos Aflitos para garantir sua ida ao quadrangular. No próximo domingo, o Alvirrubro vai a Belém, onde visita o Paysandu. Na sequência, tem Brusque fora de casa e São Bernardo, na capital pernambucana, respectivamente.

Ficha do jogo

Náutico 0

Vagner; Victor Ferraz, Richardson, Denilson e Rennan Siqueira; Elton (Mangabeira), Eduardo e Souza (Gabriel Santiago); Berguinho (Bryan), Paul Villero (Alisson Santos) e Jeam (Ribamar). Técnico: Fernando Marchiori.

CSA 0

Dalberson; Arnaldo (Éverton Silva), Ednei, Rafael Forster e Rhuan Ferreira; Bruno Matias, Moisés Ribeiro (Jô) e Marciel Silva (Tomas Bastos); Iago Teles (Ray Vanegas), Gabriel Taliari e Júnior Todinho. Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Pedro Amorim de Freitas e Guthieri Javarini Rodrigues

Gols:

Cartões amarelos: Jeam, Elton (NAU); Rhuan Ferreira, Bruno Matias, Rafael Forster, Arnaldo, Ednei (CSA)

Público: 15.323 torcedores

Renda: R$ 265.379,00

Veja também

França Prova de natação no Sena é anulada por poluição e preocupa a menos de um ano da Olimpíada