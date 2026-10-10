Em tarde de golaços, Seleção feminina vence a Argentina em amistoso no Beira-Rio
Próxima partida do Brasil será nesta terça-feira (13), na Arena de Pernambuco
A Seleção Brasileira Feminina deu mais um passo importante na preparação para a Copa do Mundo de 2027. Na tarde deste sábado (10), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a Amarelinha bateu a Argentina por 3 a 1 em um clássico marcado por gols bonitos logo na etapa inicial. Os tentos brasileiros foram de Luany, Geyse e Angelina. Maricel Pereyra descontou para as argentinas.
Com o técnico Arthur Elias cumprindo suspensão devido a uma expulsão no mês de junho em um amistoso contra os Estados Unidos, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), a equipe foi comandada pelo auxiliar Rodrigo Iglesias.
As atletas Taciane, Kerolin e Bia Zaneratto, o preparador físico Marcelo Rossetti e o preparador de goleiras Edson Junior também cumpriram suspensão pelo mesmo motivo.
A próxima partida da Seleção Feminina será nesta terça-feira (13), às 20h30, na Arena de Pernambuco, também em amistoso contra a Argentina.
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O jogo
Impondo um ritmo forte e rápidas trocas de passes, as brasileiras colocaram pressão na defesa argentina desde os primeiros minutos.
Aos 26', Luany abriu o placar em grande estilo, acertando um chute no ângulo sem chances para a goleira Esponda. Pouco depois, aos 39', em uma sobra na cobrança de escanteio, Geyse ampliou de bicicleta.
Fechando os gols brasileiros, Duda Sampaio achou Luany, que serviu Angelina para finalizar de primeira e fazer o terceiro gol brazuca aos 46'.
Logo no início do segundo tempo, as argentinas conseguiram diminuir o placar. Em um descuido da defesa brasileira, Maricel Pereyra recebeu no meio da área e balançou as redes da goleira Lorena.
Apesar da resposta argentina, a Seleção manteve a posse de bola e criou oportunidades para ampliar o placar, mas pecou nas finalizações.
Nos acréscimos, a volante Vargas, camisa 5 da Argentina, foi expulsa após uma falta dura em Clarinha, deixando as visitantes com um a menos.