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FUTEBOL FEMININO Em tarde de golaços, Seleção feminina vence a Argentina em amistoso no Beira-Rio Próxima partida do Brasil será nesta terça-feira (13), na Arena de Pernambuco

A Seleção Brasileira Feminina deu mais um passo importante na preparação para a Copa do Mundo de 2027. Na tarde deste sábado (10), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a Amarelinha bateu a Argentina por 3 a 1 em um clássico marcado por gols bonitos logo na etapa inicial. Os tentos brasileiros foram de Luany, Geyse e Angelina. Maricel Pereyra descontou para as argentinas.



Com o técnico Arthur Elias cumprindo suspensão devido a uma expulsão no mês de junho em um amistoso contra os Estados Unidos, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), a equipe foi comandada pelo auxiliar Rodrigo Iglesias.



As atletas Taciane, Kerolin e Bia Zaneratto, o preparador físico Marcelo Rossetti e o preparador de goleiras Edson Junior também cumpriram suspensão pelo mesmo motivo.



A próxima partida da Seleção Feminina será nesta terça-feira (13), às 20h30, na Arena de Pernambuco, também em amistoso contra a Argentina.

O jogo

Impondo um ritmo forte e rápidas trocas de passes, as brasileiras colocaram pressão na defesa argentina desde os primeiros minutos.



Aos 26', Luany abriu o placar em grande estilo, acertando um chute no ângulo sem chances para a goleira Esponda. Pouco depois, aos 39', em uma sobra na cobrança de escanteio, Geyse ampliou de bicicleta.

Luany abriu o placar para o Brasil. Foto: Silvio Avila / AFP

Fechando os gols brasileiros, Duda Sampaio achou Luany, que serviu Angelina para finalizar de primeira e fazer o terceiro gol brazuca aos 46'.



Logo no início do segundo tempo, as argentinas conseguiram diminuir o placar. Em um descuido da defesa brasileira, Maricel Pereyra recebeu no meio da área e balançou as redes da goleira Lorena.



Apesar da resposta argentina, a Seleção manteve a posse de bola e criou oportunidades para ampliar o placar, mas pecou nas finalizações.

Escreva a legenda aquiLuany e Angelina atuando pelo Brasil. Foto: Silvio Avila / AFP

Nos acréscimos, a volante Vargas, camisa 5 da Argentina, foi expulsa após uma falta dura em Clarinha, deixando as visitantes com um a menos.

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