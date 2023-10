Em terceiro ciclo de preparação para a Copa, Marquinhos assume posto de líder da Seleção

A- A+

Não foi só no comando técnico que o Brasil apresentou novidades no ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Diversos atletas convocados pelo treinador Fernando Diniz estão tendo pela primeira vez a oportunidade de vestir a camisa da Seleção. Por isso, o zagueiro Marquinhos, com duas Copas no currículo, já figura entre os principais pontos de experiência da equipe.

“Eu fico feliz de me manter na Seleção Brasileira. Sabemos o quanto é difícil chegar aqui por conta de toda a concorrência. Estou sendo privilegiado. É o meu terceiro ciclo aqui, sei o quanto é difícil, mas o Brasil é muito qualificado. Por mais que aconteçam lesões, jogadores vão e vem, outros encerraram seus ciclos e uma nova geração entra. Acho que o País vai estar sempre bem fornecido de matéria-prima de jogadores de qualidade e alto nível", iniciou.

"Nosso papel, como jogador de mais tempo aqui, como foi Thiago (Silva), Ney, é ajudar, deixar a molecada o mais à vontade possível para ficar tranquilo e desempenhar um excelente papel. Sabemos o quanto é difícil e o peso dessa camisa. Ter um ambiente em que suas referências te dão tranquilidade é o melhor cenário possível. Não conseguimos nada sozinho, temos que conversar e estar abertos a discussões sempre. Creio que essa é a melhor solução", completou.

Como um dos mais experientes na equipe, o atleta também destaca a necessidade de os atletas lidarem com a pressão e a cobrança em vestir a camisa amarelinha."É normal no futebol. Na Seleção sempre foi assim. O futebol mexe com emoção, dia a dia, sentimentos das pessoas. Por isso é tão maravilhoso, traz tantas alegrias e surpresas, mas também momentos difíceis", frisou.

O próximo compromisso da Seleção é nesta terça (17), no Centenário, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. “Sabemos que os jogos fora de casa tem esse teste a mais. Eles têm o fator torcida, o fator campo, então é normal que eles queiram exercer esse protagonismo dentro de campo, mas a gente tem a nossa qualidade, nosso estilo de jogo. Eles vão tentar implantar o deles, com certeza vão tentar anular nossos pontos fortes e nós os deles”, declarou.

