COPA DO NORDESTE Em três jogos, novo técnico do Ceará para a final do Nordestão nunca venceu o Sport Treinador chegou para substituir Gustavo Morínigo no comando técnico do Vozão e tem a missão de superar o Leão na Copa do Nordeste

Após o anúncio da demissão de Gustavo Morínigo do seu comando técnico, a diretoria do Ceará foi “rápida no gatilho” e, poucas horas depois, anunciou a contratação de Eduardo Barroca. Experiente, o treinador chega para dirigir a equipe pelo restante da temporada e já tem um grande desafio pela frente: superar o Sport daqui pouco mais de uma semana, no dia 03 de maio, na Ilha do Retiro, pelo jogo de volta das finais da Copa do Nordeste.

Por mais que o Ceará esteja com vantagem para o confronto, podendo empatar ou até perder por um gol de diferença, já que venceu o jogo de ida por 2 a 1, ainda sob o comando de Morínigo, Barroca, de acordo com levantamento realizado pela reportagem da Folha de Pernambuco, nunca venceu o Sport como treinador principal. O técnico duelou contra o Leão três vezes em sua carreira e saiu de campo com dois empates e uma derrota.

Relembre os duelos de Barroca contra o Sport

A primeira vez que Barroca enfrentou o Sport como técnico foi durante sua primeira passagem pelo Atlético-GO. O confronto era válido pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019 e terminou empatado em 0 a 0. Naquela ocasião, ambas equipes conquistaram o acesso à divisão de elite do futebol nacional, com o Leão terminando na segunda colocação da tabela e o Dragão na quarta.

O segundo duelo do treinador diante do Sport foi durante sua segunda passagem pelo Botafogo, durante a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro 2020. O jogo era válido pela 34ª rodada do torneio e terminou com vitória por 1 a 0 do Rubro-negro fora de casa, no Estádio Nilton Santos. O gol da partida foi marcado por Iago Maidana, de pênalti. Barroca foi demitido um dia depois da derrota para o Leão e vale lembrar que, naquela temporada, inclusive, o clube alvinegro viria a ser rebaixado para a segunda divisão.





Jogadores do Sport celebram gol da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo - Foto: Felipe Duest/Photo Press/Folhapress/Arquivo Folha de Pernambuco

O terceiro embate entre Barroca e Sport aconteceu já na segunda passagem do treinador pelo Atlético-GO, em 2021. A partida, válida pela décima rodada do Brasileirão, terminou empatada em 1 a 1. O Leão abriu o placar com Marcão, aos 48 minutos, mas, aos 51, no início do segundo tempo, o Dragão igualou o marcador com um tento de Arthur Gomes. Naquele ano, o Rubro-negro viria a ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, competição que ainda disputa em 2023 por não ter conseguido o acesso na temporada passada.

Ceará tem vantagem, mas chega em baixa para final

Por mais que possua vantagem para o jogo da volta contra o Sport, o Ceará vive momento de indefinição. Desde a vitória por 2 a 1 sobre o Leão na ida, o Vozão jogou apenas com o Guarani, pela estreia da Série B e sofreu uma dura derrota por 3 a 0, um dos principais motivos para a demissão de Morínigo.

Assim, Eduardo Barroca chega para fazer valer a vantagem e tenta conquistar o tricampeonato da Copa do Nordeste para o Ceará. Por outro lado, o Rubro-negro, vivendo grande fase na temporada embalado pelo título pernambucano, terá o apoio da sua torcida para a final na Ilha do Retiro e promete incomodar bastante a equipe alvinegra.

Confira o retrospecto de Eduardo Barroca contra o Sport:

3 jogos, 2 empates e 1 derrota

30/11/2019 (Empate): Atlético-GO 0 x 0 Sport pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro;

05/02/2021(Derrota): Botafogo 0 x 1 Sport pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro;

07/07/2021 (Empate): Atlético-GO 1 x 1 Sport pela 10ª Rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

