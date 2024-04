A- A+

Copa do Nordeste Em último jogo com público parcial, Sport recebe o Ceará por vaga na semifinal do Nordestão Reedição da última final da Copa do Nordeste acontece às 21h30, na Arena de Pernambuco

Um conquistou o bicampeonato pernambucano. O outro, por sua vez, foi campeão cearense impedindo que o maior rival fosse hexa. Na reedição da final da Copa do Nordeste do ano passado, vencida pelo Alvinegro, Sport e Ceará se enfrentam, às 21h30 de hoje, com a moral elevada, na Arena de Pernambuco. O confronto vai definir um dos quatro semifinalistas da competição regional. Em última parcial divulgada pelo Leão, 17.968 ingressos haviam sido vendidos de forma antecipada para a partida. O jogo, aliás, deverá ser o último do Rubro-negro com a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Não é exagero afirmar que a partida desta quarta-feira começou ainda no dia 28 de março. Um dia após o encerramento da primeira fase, que definiu o embate entre os times, a Federação Cearense de Futebol (FCF) e o Ceará começaram a se movimentar nos bastidores para tentar tirar o jogo da Arena de Pernambuco, utilizando como justificativa o ataque sofrido pela delegação do Fortaleza, em fevereiro, e a possível falta de segurança para o Vozão em solo pernambucano. A dupla chegou a acionar o STJD, que acabou indeferindo o pedido.

Apimentando ainda mais o jogo, tal situação chegou a ser ironizada pelo atacante do Sport, Gustavo Coutinho, no início desta semana. De acordo com o camisa 9, “se eles (Ceará) quisessem jogar em casa, teriam que ter a melhor campanha do grupo”. O centroavante ainda pontuou que a decisão do STJD em manter o duelo na Arena, com a presença do público, foi a correta.

Campo e bola

Já no âmbito das quatro linhas, passada toda celebração pelo título do Estadual sobre o Náutico, o elenco rubro-negro prega respeito ao adversário cearense e garante que a chave está virada para levar o clube a mais uma semifinal de Nordestão. “Sabemos da qualidade do time do Ceará, respeitamos eles. Mas, quando entrarmos dentro da Arena, vamos propor o nosso jogo da forma que estamos fazendo. É entrar focado, nesse jogo quem errar menos sairá vitorioso. Treinamos bem para não errar no jogo e sair classificados”, salientou o volante Felipe.

Para a partida, o técnico Mariano Soso terá o que tem de melhor à disposição. Inclusive, a torcida vive a expectativa do treinador mandar a campo a escalação utilizada contra o Náutico. Na ocasião, foi apenas a primeira vez que o argentino repetiu uma formação em 2024.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez (Chrystian Barletta), Alan Ruiz e Lucas Lima; Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Ceará

Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Aylon, Erick Pulga e Saulo Mineiro. Técnico: Vagner Mancini.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes e Luís Filipe Gonçalves Correa (ambos da PB)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Transmissão: Nosso Futebol e TV Jornal.

Veja também

Sport CBF detalha tabela e Sport conhece data dos quatro primeiros jogos da Série B; confira