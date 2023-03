Em um verdadeiro passeio, França goleia a Holanda na estreia das Eliminatórias da Eurocopa

A- A+

Sem tomar qualquer conhecimento, a Seleção Francesa, atual vice-campeã do mundo, demonstrou novamente o poder de fogo que possui e passeou sobre a Holanda, impondo um placar elástico de 4x0, no Stade de France, pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024.

A França começou com tudo e, logo aos dois minutos, Antoine Griezmann roubou bola no campo de ataque. Em segundos, Mbappé já invadiu a área e devolveu para o atacante do Atlético de Madrid marcar o primeiro gol. Os franceses não pararam por aí. Após falta cobrada na lateral da grande área, a bola se ofereceu para Upamecano estufar a meta holandesa, aos oito minutos.

No momento que finalmente parecia que a Holanda iria entrar no jogo, aos 20 minutos, Tchouaméni encontrou belo passe entre linhas para Mbappé, que ainda contou com vacilo da zaga adversária e só precisou tirar do goleiro para fazer 3x0.

Apesar das investidas da Holanda, quem chegou com mais perigo nos primeiros minutos da etapa final foi a França. Coman puxou contra-ataque de um lado do campo ao outro e cruzou para Kolo Muani na pequena área, que isolou por cima da meta.

Com a Holanda bem desorganizada em campo, Mbappé recebeu presente de Depay, fez jogada individual que deixou toda defesa holandesa paralisada e finalizou com força no cantinho do goleiro Cillenssen. Já no último minuto, Depay ainda teve a chance de fazer o gol de honra em cobrança de pênalti, porém, o atacante não conseguiu superar o goleiro Maignan.

