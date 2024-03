A- A+

RECIFE Família e amigos se despedem de Derick Sampaio, atleta de 13 anos vítima de bala perdida "Meu mundo acabou", disse o pai do adolescente, que era atleta de futsal do Sport

Dor e comoção marcaram o velório de Derick Sampaio, atleta de 13 anos do futsal do Sport. Ele morreu no último sábado (16), vítima de bala perdida no bairro de Jordão, Zona Sul do Recife. Os disparos vieram de uma perseguição policial a dois carros. Família e amigos se despediram do jovem na manhã desta segunda-feira (18), no Cemitério de Santo Amaro, região central da capital pernambucana.

"Não há mais forças para falar ou para chorar. Acabou. Meu mundo desabou. Minha vida girava em torno dele (Derick). Minha programação do dia, para poder fazer todas as coisas, levar ele para os treinos, para a escola. Minha vida se foi, acabou", disse, muito emocionado, o pai do jovem, Davison José.



Davison Sampaio, pai de Derick Sampaio - Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco



Ainda segundo o pai do garoto, a família acredita que a polícia tenha, de fato, efetuado os disparos.

"Não há o que discutir. Pela altura dos disparos, e você não precisa ser um expert no assunto, dá para ver que não pode ter sido bala perdida. Foi assassinato. Agora a família vai buscar justiça por tudo isso", explicou.

Para a tia-avó de Derick, Rosaline Gonçalves, 62 anos, o que fica é um sentimento de "impunidade": "É muita dor pra gente da família. Ele era muito novo, tinha muito pela frente, e o que queremos é justiça. A polícia não pode chegar atirando em uma rua, com pessoa de bem, como aconteceu aqui. É um despreparo muito grande e um sentimento de impunidade para a gente", revelou, emocionada.



"A gente vai analisar tudo que conseguimos coletar no caso para poder avaliar de onde vieram os disparos, quem foram os autores. Só a partir disso, começaremos os trâmites legais", afirmou o advogado da família, Walter Reis.



Homenagem

Derick cursava o oitavo ano no Colégio Instituto Brasília, no Jordão, que declarou luto oficial nesta segunda-feira. Estudantes e professores estavam presentes no velório, prestando suas homenagens ao jovem.



André Pontes, diretor do colégio Instituto Brasília - Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

"Fica um sentimento de injustiça muito grande. É muito fácil falar sobre Derick porque ele sempre mostrou o seu talento, tanto no âmbito esportivo, quanto no acadêmico. Ele era muito estudioso, tirava boas notas e se relacionava muito bem com as pessoas. Agora a gente está aqui para prestar solidariedade à família", explicou o diretor da escola, André Pontes.

Relembre o caso

Derick Sampaio estava com duas amigas da escola, na calçada da casa de uma delas no início da noite desse sábado (16), no momento em que duas viaturas da Polícia Militar de Pernambuco entraram na rua na busca por dois veículos. Segundo testemunhas, os dois tiros que atingiram o jovem foram disparados pela PM. O garoto foi socorrido e encaminhado à policlínica do bairro do Ibura, Zona Oeste do Recife, mas não resistiu.



Derick Sampaio jogava no futsal sub-14 do Sport - Foto: cortesia

Procurada pela reportagem, as polícias Civil e Militar informaram que a ação do 6° Batalhão visava a rastrear um veículo roubado no bairro do Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. Durante a busca, os policiais avistaram o veículo em fuga, sendo acompanhado por outro carro. Eles fizeram, então, disparos para conter os suspeitos, que ignoraram as ordens de parada.

Por meio de nota, os policiais militares afirmaram ter socorrido o jovem atingido pelos tiros.

"Concomitantemente a essa ocorrência, outra equipe policial do 6º BPM foi acionada para socorrer um adolescente vítima de disparos de arma de fogo em via pública. O jovem foi socorrido pela equipe policial até à Policlínica, no bairro do Ibura, onde recebeu os primeiros socorros, mas acabou indo a óbito naquela unidade de saúde. Os policiais militares, cumprindo os protocolos estabelecidos, se apresentaram na DPJM e a ocorrência foi encaminhada ao DHPP", diz trecho da nota.

Também por meio de nota, o Sport, através do perfil destinado aos esportes olímpicos, lamentou a morte de Derick.

"É com tristeza e pesar que o Sport Club do Recife recebeu a notícia do falecimento, no último sábado (16), de Derick Sampaio, atleta da equipe de futsal Sub-14 do Clube, aos 13 anos. O Sport lamenta o falecimento precoce de Derick e deseja forças aos amigos e familiares neste momento tão triste", publicou o Leão.

