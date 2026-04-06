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FUTEBOL Em vídeo de despedida, Dorival diz que colocou o cargo no Corinthians à disposição em dezembro Dorival deixa o comando do Corinthians após quase um ano no cargo

Demitido do Corinthians após a derrota para o Internacional, no último domingo, o técnico Dorival Júnior postou um vídeo de despedida em suas redes sociais. Na publicação, o treinador de 63 anos afirmou que colocou o seu cargo no clube paulista à disposição da diretoria no final do ano passado, depois do título da Copa do Brasil.

— Em dezembro, próximo ao Natal, fiz uma ligação ao presidente Osmar Stabile colocando a disposição para que fizéssemos um acordo amigável, até porque eu não havia sido contratado por ele, nem tão pouco pelo futuro diretor de futebol que viria a assumir o clube. Então eu me sentia na obrigação profissional de poder estar ali lhe deixando à vontade para tomar de uma posição. Naquele momento o presidente me posicionou que nós iríamos até o final do seu mandato — disse Dorival.

O treinador também usou o vídeo para se despedir da torcida do Corinthians. Dorival Júnior afirmou que a festa no Maracanã, na final da Copa do Brasil, e em Brasília, na Supercopa, foram momentos únicos que ficaram marcados em sua vida.

— Alô, fiel torcedor corintiano, em razão de tudo acontecido no dia de ontem e não tendo a oportunidade de me dirigir até vocês, estou passando para fazer e deixar aqui um agradecimento especial, de coração, a tudo que nós vivemos ao longo desses últimos 11 meses. Foram momentos únicos e marcantes. Aquilo que nós vimos em dezembro de 25, lá dentro do Maracanã, e principalmente a invasão à Brasília em fevereiro de 2026, foram momentos únicos e especiais, que com certeza ficarão marcados no meu coração para o resto da minha vida.

Dorival deixa o comando do Corinthians após quase um ano, com 63 jogos, 25 vitórias, 19 empate e 19 derrotas, um aproveitamento de 49,7%. No período, ele conquistou os títulos da Copa do Brasil, sobre o Vasco, e da Supercopa, em cima do Flamengo.

Um dos motivos da demissão do Dorival é a sequência negativa do Timão, que não vence há nove partidas e está na 16ª colocação do Brasileirão.

Dorival Júnior é o décimo treinador demitido no Campeonato Brasileiro. A lista inclui nomes como Jorge Sampaoli (Atlético-MG), Fernando Diniz (Vasco), Filipe Luís (Flamengo) e Martín Anselmi (Botafogo).

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