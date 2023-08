Em visita ao Guarani, Sport busca manter liderança e sequência invicta na Série B

A- A+

Depois de ficar no empate sem gols com o Tombense, semana passada, com uma atuação abaixo da crítica, o Sport volta a entrar em campo na noite desta sexta-feira (18). Mais uma vez fora de casa, o Leão visita o Guarani, às 21h30, no Brinco de Ouro, pela 24ª rodada da Série B. Para o Rubro-negro vale a manutenção da liderança e da invencibilidade na competição. Para os donos da casa, um resultado positivo pode representar entrar de vez na briga pelo acesso. Enquanto os pernambucanos somam 45 pontos, os paulistas têm 37 e iniciam a rodada na 7ª posição.

A partida, inclusive, poderá ser a última de Luciano Juba com o manto rubro-negro. A expectativa é que o atacante se despeça na próxima semana, contra o Ituano, na Ilha. No entanto, o camisa 46 está pendurado com dois cartões amarelos e corre o risco de ter seu último ato pelo Sport, em Campinas.

Sem pensar no adeus, o prata da casa projetou o confronto perante o Bugre e afirmou que a equipe tem tudo para chegar ao sexto jogo seguido sem perder na competição. No recorte, são quatro vitórias e um empate. “A gente vem conseguindo resultados positivos, até empates. O professor sempre fala que se não dá para ganhar, não podemos perder. Temos um jogo difícil contra o Guarani, uma equipe muito boa dentro de casa. Mas temos condição de nos impor e conseguir um resultado positivo", salientou.

Se por um lado Juba está confirmado, as ausências para o confronto seguem as mesmas. Assim como foi contra o Tombense, Eduardo e Felipinho serão baixas. Diagnosticados com contratura muscular, ambos ficaram na capital pernambucana. Assim, Enderson pode repetir o esquema que iniciou a partida em Muriaé, com Alisson Cassiano no miolo de zaga ao lado de Sabino e Rafael Thyere, além de Ewerthon atuando como ala na direita.

Outra opção é promover a estreia de Roberto Rosales como titular. Diante do Tombense, o venezuelano entrou no decorrer do confronto improvisado no corredor esquerdo, uma vez que a equipe voltou ao tradicional 4-2-3-1. Lateral-direito de origem, na oportunidade o atleta foi acionado no lugar de Thyere, que deixou o campo com dores.

Ficha técnica

Guarani

Pegorari; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk; Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Bruninho; Bruno José, João Victor e Bruno Mendes. Técnico: Umberto Louzer.

Sport

Renan; Rafael Thyere, Sabino e Alisson Cassiano (Felipinho ou Roberto Rosales); Ewerthon (Eduardo), Ronaldo, Fábio Matheus, Alan Ruiz e Luciano Juba; Labandeira e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Brinco de Ouro (Campinas/SP)

Horário: 21h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (FIFA/AM) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: Premiere e SporTV.

