Campeonato Pernambucano Em visita ao Porto nesta quarta (31), Santa Cruz busca reabilitação no Pernambucano Após duas derrotas seguidas em clássicos, Tricolor vai a Caruaru enfrentar o Gavião do Agreste

É verdade que o Santa Cruz tem um jogo a menos no Estadual - contra o Retrô -, mas o time dirigido pelo técnico Itamar Schülle não pode nem pensar em um novo tropeço na noite desta quarta-feira (31), em Caruaru. Após duas derrotas consecutivas em clássicos, sendo a última para o Náutico, no Arruda, o Tricolor passou a se ver em missão complicada na briga pela parte de cima da tabela e precisa dar uma resposta ao torcedor. Às 19h, pela 6ª rodada, visita o vice-lanterna Porto, no Lacerdão.

Com seis pontos, o Santa é o atual quinto colocado do Pernambucano. São quatro pontos a menos que o Central, três atrás do Retrô, e a mesma pontuação do Petrolina. Equipes que, no momento, brigam diretamente com o Tricolor por duas vagas nas competições nacionais de 2025 - Série D e Copa do Brasil.

Logo após o revés para o Timbu no último final de semana, Itamar Schülle afirmou que o momento pede serenidade para lidar com a instabilidade da equipe na competição. Com a primeira fase afunilando, o treinador prefere manter o foco no Porto, antes de projetar os confrontos futuros.

"Temos que estar focados no Porto, é um adversário duro. Temos visto os jogos deles, o que eles têm construído, buscado na competição. Quando chegar o momento oportuno, vamos pensar nos próximos adversários. Agora é concentrar a energia e força para fazer um ótimo jogo contra o Porto e buscar a vitória que necessitamos", salientou.

O discurso do elenco, inclusive, está alinhado com o do treinador. Após o revés no Clássico das Emoções, o volante Caio Mello garante que o elenco tem se "cobrado por melhorias", e espera isso de imediato nesta quarta, longe do Recife. "Viramos a chave para este jogo com o Porto. O professor já havia nos passado sobre a equipe deles, e temos a certeza que faremos um grande jogo. Precisamos entrar ligados para não sermos surpreendidos", pontuou.

Para a partida ante o Gavião do Agreste, a tendência é que Itamar Schülle faça apenas uma modificação na equipe considerada titular. Expulso contra o Sport, Thiaguinho cumpriu suspensão contra o Náutico e volta a ficar à disposição. Com isso, o atacante deve aparecer na formação inicial na vaga de Felipe Cardoso.

Ficha técnica

Porto

João Ciriaco; Edson Júnior, Carioca, José Werison e Oziel; Adãozinho, Robinho e Bruninho; João Gabriel, Wilsinho e Ivisson. Técnico: Luciano Ribeiro.

Santa Cruz

André Luiz; Toty, Rafael Pereira, Paulo César e Juan Tavares; Lucas Siqueira, Caio Mello e Matheus Melo; João Diogo, Thiaguinho e Pedro Bortoluzo. Técnico: Itamar Schülle.

Local: Lacerdão (Caruaru/PE)

Horário: 19h

Árbitro: José Woshington

Assistentes: Matheus Valentim e João Henrique de Oliveira Lima

Transmissão: Canal GOAT

