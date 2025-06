A- A+

Santa Cruz Em vitória contra o Ferroviário, Santa Cruz participa de ação para incentivar a adoção de animais O projeto "Adota PET no Arruda" foi promovido durante a partida deste domingo (1) e é uma parceria do Tricolor com a Prefeitura do Recife

O Santa Cruz entrou em campo pela Série D na tarde deste domingo (1) e superou o Ferroviário em partida válida pela sétima rodada do campeonato com o placar de 3 a 1. Mas não foi só dentro das quatro linhas que o Tricolor do Arruda balançou as redes e saiu como vencedor.

Antes do apito inicial, os jogadores da Cobra Coral participaram da ação "Adota PET no Arruda", que teve o intuito de dar visibilidade à plataforma digital Adota PET, que conecta animais disponíveis para adoção a novos lares.

Eles entraram em campo segurando uma faixa com a mensagem "Adote um pet e ganhe um torcedor" para cerca de 30 mil torcedores presentes no estádio José do Rego Maciel.

A campanha foi uma parceria do Santa Cruz com a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia (SECTI) e a Empresa Municipal de Informática (EMPREL).

O público ainda pôde visitar o Espaço Adota PET, onde foram exibidos vídeos dos atletas interagindo com animais disponíveis para adoção, além da utilização de óculos de realidade virtual.

Promotoras circularam pelo estádio do Arruda e distribuíram panfletos com informações sobre como adotar um animal por meio da plataforma digital.

Nas semanas que antecederam o jogo, os jogadores participaram de uma sessão de interação e fotos com os animais, o que ajudou a promover ainda mais o engajamento dos atletas com a causa.

Para o diretor executivo do Santa Cruz, Harlei Menezes, "é motivo de muito carinho e orgulho receber essa causa tão nobre. Para quem gosta de pet, como nós, é um ato muito bacana, e nós do Santa Cruz, em nome de toda diretoria e da presidência, estamos felizes de estar junto desta campanha colaborando com esta causa", afirmou.

"A maior torcida do Nordeste e uma das maiores do Brasil, tenho certeza que estará junto com a gente nesta campanha de poder adotar um animal. O Santa Cruz está muito feliz em poder colaborar", disse Harlei.

O atacante Thiago Galhardo, um dos destaques do elenco coral, também falou sobre a importância da campanha. "Quero parabenizar por essa causa tão importante, mais uma de tantas causas importantes que temos no país. Muito legal, são cachorros dóceis que as pessoas possam adotar, podendo trazer muito amor e sentido à vida delas", afirmou.

O secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha, reforçou o potencial de impacto positivo dessa parceria.

"O futebol tem uma capacidade única de mobilizar a sociedade. Os jogadores são ídolos, modelos para milhares de torcedores, especialmente os mais jovens. Quando eles abraçam uma causa, como a da adoção responsável, o impacto é enorme. Queremos usar essa força para dar visibilidade aos animais que esperam por um lar e que isso pode ser feito por meio da nossa plataforma Adota PET", comentou.

