Em vitória diante do CRB, Sport chega ao 100º gol na temporada

Cem vezes Sport. Na vitória por 2x0 diante do CRB, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Leão chegou ao 100º gol na temporada, em 51 compromissos disputados em 2023. O responsável pela marca foi Ronaldo, em cobrança convertida de penalidade.



Na Série B, foram 31 gols em 20 partidas, fazendo o clube ter o melhor ataque do torneio. Na Copa do Brasil, a equipe fez oito em quatro duelos.



Pela Copa do Nordeste, o Sport, vice-campeão, anotou 26 gols em 12 partidas. Foi na competição regional que o clube aplicou a maior goleada da temporada, por 6x0, diante do Bahia, na Ilha do Retiro. No Campeonato Pernambucano, o Leão, em 15 confrontos, balançou as redes 35 vezes, faturando o título estadual.



Com 22 gols, Vagner Love é o artilheiro do Sport no ano - tendo 10 na Segundona, ocupando o posto de goleador do torneio. Luciano Juba vem logo atrás, com 19 na temporada.

Recentemente, o jornal “As”, da Espanha, ressaltou o poder ofensivo do clube, destacando que os pernambucanos tinham marcado mais vezes em uma mesma temporada do que equipes como Real Madrid e Manchester City. Atualmente, o segundo colocado da lista é o Flamengo, com 91, seguido pelo Fortaleza, com 90.





A quantidade de gols do Sport em 2023 já é a maior desde 2017, quando o clube anotou 111 bolas na rede. De lá para cá, manteve uma média mais baixa. Foram 59 em 2018, 79 em 2019, 59 em 2020, 51 em 2021 e 75 em 2022.



No século, o Leão superou a marca de 100 bolas na rede nos anos de 2015 (108 gols), 2013 (120), 2010 (115), 2009 (112), 2008 (122), 2007 (104), 2003 (139), 2002 (108) e 2001 (119).

