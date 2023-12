A- A+

Futebol Em zebra histórica, Ajax é eliminado por clube amador na Copa da Holanda USV Hercules protagonizou a primeira derrota do Ajax para um clube amador na Copa da Holanda

Campeão quatro vezes da Liga dos Campeões e o maior detentor de títulos do Campeonato Holandês e da Copa da Holanda, o Ajax protagonizou uma zebra histórica nesta quarta-feira (21). O gigante holandês perdeu por 3 a 2 para o USV Hercules, em partida válida pelos 16 avos de final da KNVB Beker, a Copa Nacional.

A derrota veio com requintes de crueldade para o Ajax. Jogando em casa, o USV Hercules chegou a abrir dois gols de vantagens com Tim Pieters, aos 16 do primeiro tempo e aos 21 da segunda etapa.

O Ajax, que estava jogando com os reservas, reagiu na reta final com gols de Brian Brobbey, aos 38, e Chuba Akpom, aos 44 do segundo tempo. Porém, a história aconteceu aos 48 da etapa complementar. Em cobrança de falta, Mats Grotenberg aproveitou a bola jogada na área e sacramentou a vitória para os donos da casa.

O USV Hercules, que é o atual 10º colocado da quarta divisão neerlandesa, põe fim a reação do Ajax na temporada que, em dado momento chegou a figurar na lanterna do Campeonato Holandês. A derrota também quebra a invencibiliadde contra equipes amadoras pela copa, onde em 29 confrontos, o Ajax somava 29 vitórias, com incríveis 159 gols marcados e somente16 sofridos.

Veja também

Seleção Olímpica Ramon Menezes convoca seleção para o Pré-Olímpico; veja lista