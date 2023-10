A- A+

FUTEBOL Embaixada iraniana desmente que Cristiano Ronaldo tenha sido condenado no país Imprensa local havia informado que o jogador seria punido com 99 chibatas por adultério

Embaixada Iraniana na Espanha desmentiu a notícia de que Cristiano Ronaldo foi condenado a pena de 99 chibatadas por adultério.



O crime do jogador português teria sido abraçar e dar um beijo no rosto de uma artista iraniana que tem 85% do corpo paralisado. O gesto foi um agradecimento do astro português após receber quadros com retratos dele, pintados por ela.

O caso aconteceu em setembro, quando o jogador viajou a Irã para jogar pelo Al-Nassr pela Liga dos Campeões da Ásia. O jogador recebeu os presentes da artista Fatemeh Hammami Nasrabadi e agradeceu. A artista ficou conhecida durante a pandemia por utilizar os pés para produzir as suas pinturas.





Segundo a imprensa iraniana, diversos advogados do país fizeram a denúncia contra CR7. A lei do país pune homens que tocam mulheres solteiras. A pena seria aplicada na próxima vez que o jogador visitasse o país. Porém, o jogador poderia ser perdoado se demonstrasse o seu arrependimento de forma pública.

Em comunicado a embaixada do Irã na Espanha alegou que nega "veementemente a emissão de qualquer decisão judicial contra qualquer atleta internacional no Irã".



E que é "motivo de preocupação que a publicação de tais notícias infundadas possa ofuscar os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra contra a nação palestina oprimida". E destacou que "Cristiano Ronaldo viajou ao Irã nos dias 18 e 19 de setembro para disputar um jogo oficial de futebol e foi muito bem recebido pelo povo e pelas autoridades".

