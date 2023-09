Embaladas por duas vitórias, seleção brasileira feminina de vôlei tem próximo desafio ante Bulgária

A- A+

Embalada por duas vitórias seguidas, respectivamente diante da Argentina e do Peru, a seleção brasileira feminina de vôlei agora tem a Bulgária como próxima adversária nos Jogos Pré-Olímpicos, que acontecem até o próximo dia 24 em Tóquio, no Japão. O jogo entre as equipes acontecerá nesta terça-feira (19), às 4h, de acordo com o horário oficial de Brasília.

As duas melhores seleções no Japão terão vaga garantida nos Jogos de Paris em 2024, na França.

As peças escolhida pelo treinador Zé Roberto para o desafio foram as levantadoras Roberta e Naiane, as ponteiras Gabi Guimarães, Júlia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit, as opostas Kisy, Rosamaria e Tainara, as centrais Carolana, Diana e Thaisa e as líberos Natinha e Nyeme.

Na madrugada deste domingo (17), a superioridade brasileira diante do Peru foi marcada pelo placar de 3 sets a 0 (parciais: 25 a 14 / 25 a 13 / 25 a 15). Na estreia, as peruanas perderam para o Japão pelo mesmo placar.

Nascida na Alemanha, a ponteira Júlia Bergmann comemorou a segunda vitória da equipe, apontando um aprimoramento do grupo em relação ao desempenho na estreia, contra a rival Argentina, quando a vitória também foi por 3 a 0.

Ponteira projetou "evolução a cada partida" em desafio que vale vaga nos Jogos de Paris no próximo ano | Foto: Arquivo pessoal

“Foi uma boa vitória contra o Peru. Nós melhoramos algumas coisas em relação ao jogo da Argentina. Nos adaptamos mais à quadra e fizemos uma partida mais consistente. Conseguimos sair de situações difíceis de forma mais rápida. Foi um bom jogo e temos que seguir evoluindo a cada partida”, disse a ponteira Júlia Bergmann, responsável por 13 pontos na última partida, sendo 11 de ataque.

Confira abaixo os próximos jogos do Brasil, seguindo o horário oficial de Brasília

19/09 (terça-feira) - às 4h - Brasil x Bulgária

20/09 (quarta-feira) - às 4h - Brasil x Porto Rico

22/09 (sexta-feira) - às 4h - Brasil x Turquia

23/09 (sábado) - às 4h - Brasil x Bélgica

24/09 (domingo) - às 07h25 - Brasil x Japão

Tabu

No Japão para os Jogos Pré-Olímpicos, a seleção brasileira de vôlei feminino está tendo que se adaptar a uma cultura marcada por diferenças em comparação com a "da casa". Entre as principais afetadas, estão as atletas com tatuagens em partes expostas do corpo, como é o caso da central Thaisa, da levantadora Naiane e da ponteira Pri Daroit. Entenda aqui.

