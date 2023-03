A- A+

No jogo deste sábado (18), no Arthur Tavares, pelo Campeonato Pernambucano, Náutico e Maguary se encontrarão no embate que envolve dois clubes que perderam apenas um jogo em toda a primeira fase do Estadual. A diferença está no que cada um fez nos demais compromissos. Enquanto o Timbu obteve cinco vitórias e quatro empates, ocupando a segunda posição, com 19 pontos, o Azulão de Bonito só ganhou duas, com seis resultados de igualdade. É o oitavo, com 12. Um briga por vaga direta na semifinal. Outro, lutando para ao menos chegar ao G6, que garante classificação para as quartas de final. Ou, na pior das hipóteses, evitar o rebaixamento à Série A2.



Dos 30 gols do Náutico na temporada, o atacante Kayon participou ativamente de oito, liderando as participações em bolas na rede no time. Ao todo, marcou três vezes e deu cinco assistências. "Estou feliz demais pelo momento que estou vivendo. Não só no individual, mas também pelo momento do clube. É algo surreal, estou agarrando as oportunidades, entrando de pouco em pouco, sempre conquistando o espaço. Agora estou de titular, ajudando bastante. Espero continuar desta forma. Quero seguir trabalhando para melhorar. Não posso ficar na zona de conforto", disse o atacante.





De olho nas semifinal



Diante do Maguary, o Náutico tentará permanecer na vice-liderança ao menos até a semana seguinte, quando o Retrô, hoje em terceiro e com um jogo a menos, também completará as 11 partidas da primeira fase. No dia 1º de abril, Timbu e Fênix disputarão a rodada final para ver quem ficará com a outra vaga que assegura presença direta nas semifinais. A outra já é do líder Sport, que no pior dos cenários ficaria em segundo. Isso acontece se a equipe de Camaragibe ganhar todos os compromissos, além de o Leão perder para o Central e ficar atrás no saldo de gols.



"É uma motivação grande, pois a gente ganhando coloca pressão para o outro lado. Estamos trabalhando firmes, focados, respeitando os adversários. Esperamos fazer um bom trabalho e engatar uma sequência que há um bom tempo não vem acontecendo. Esperamos vencer para se distanciar do segundo lugar, não jogar a partida das quartas de final e ter menos um jogo na temporada, pois está sendo um pouco puxado", pontuou.



G6 é a meta



No lado do Maguary, o volante André Castro mostrou confiança na classificação ao mata-mata. “Estamos confiantes porque acreditamos no nosso potencial. Vamos ter três jogos importantes pela frente e trataremos como finais, mas o primeiro passo é enfrentar o Náutico”, ressaltou.



Ficha técnica



Maguary

Chapa; Rafael Peixoto, Jorge Alemão, Feliphe Gabriel e Paulo Victor; Maykon Douglas, Luan Henrique, Bruce e Bernardo; Yan Maranhão e Alan Pinheiro. Técnico: Nilson Corrêa



Náutico

Vagner; Diego Ferreira, Odivan, Paulo Miranda e Diego Matos; Jean Mangabeira (Juan Gauto), Souza e Matheus Carvalho; Kayon, Paul Villero e Jael. Técnico: Dado Cavalcanti



Local: Arthur Tavares (Bonito/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos. Assistentes: Fernando Antonio da Silva Junior e Marcos Felipe Angelo da Silva

Transmissão: TV Globo, Nosso Futebol, DAZN

