Embalado, Retrô está perto de garantir classificação ao mata-mata da Série D

Depois de um início não muito animador e que resultou na troca de comando técnico, o Retrô nas mãos de Marcelo Martelotte vem muito bem, obrigado. A Fênix vive grande forma, com cinco vitórias seguidas na Série D e já soma 18 pontos, liderando o Grupo 4. Historicamente, as equipes que alcançam 22 pontos já garantem vaga para a segunda fase. Assim, levando em consideração este parâmetro, com mais uma vitória e um empate a equipe de Camaragibe chega ao mata-mata.

Ainda invicto na Série D, em oito jogos, o Retrô empatou os três primeiros e na sequência embalou cinco vitórias seguidas. Outros números do Azulão são 12 gols marcados e apenas seis sofridos, com uma defesa que tem média de menos de um gol sofrido por jogo.

Histórico e formato da competição

Desde 2020, a Série D vem sendo disputada num formato de oito grupos com oito equipes, nos quais os quatro primeiros avançam. Na média, com 22 pontos conquistados, um time garante vaga na segunda fase da competição. Em três temporadas com este modelo, apenas dois não passaram para a fase seguinte mesmo tendo anotado 22 pontos ou mais. Foram os casos da Portuguesa-RJ em 2020 e do Icasa em 2022.

Com ainda 18 pontos por disputar, o Retrô precisa de mais quatro pontos para atingir a meta. A Fênix volta a campo neste domingo (18), recebendo o Sergipe, na Arena de Pernambuco, pela nona rodada da competição. A bola rola a partir das 17h. O time pernambucano é líder isolado do Grupo 4, cinco pontos à frente do Bahia de Feira, vice-líder.

