Embiid, Giannis, Doncic e Tatum são eleitos para primeiro time da NBA

O jogador mais valioso da NBA, o camaronês Joel Embiid (Sixers), o grego Giannis Antetokounmpo (Bucks), o astro esloveno Luka Doncic (Mavericks) e Jayson Tatum (Celtics) estão entre os eleitos na última quarta-feira (10) para o time titular All-Star NBA.

A equipe de elite, entre as três votadas por um painel de mídia, também incluiu Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder.

O astro grego Antetokounmpo, duas vezes MVP da NBA, foi a única eleição unânime do primeiro time com 100 votos e 500 pontos e se juntou aos alas com destaque para o americano Tatum, que ficou em segundo lugar com 98 votos e 484 pontos.

Embiid foi eleito para seu All-NBA First Team com 87 votos no primeiro quinteto e 474 pontos no total.

O armador canadense Shai Gilgeous-Alexander recebeu 63 votos para o primeiro time e 407 pontos superando o armador esloveno Doncic (com 60 votos para o primeiro time e 403 pontos).

O segundo time All-NBA incluiu o pivô sérvio Nikola Jokic (Nuggets), duas vezes MVP da NBA; os armadores Stephen Curry (Warriors) e Donovan Mitchell (Cavaliers) e os alas Jimmy Butler (Heat) e Jaylen Brown (Celtics).

O terceiro time All-NBA incluiu o ala LeBron James (LA Lakers), Julius Randle (NY Knicks), Damian Lillard (Blazers) e De'Aaron Fox e Domantas Sabonis (Kings).

LeBron, quatro vezes MVP e quatro vezes campeão da NBA que se tornou o maior cestinha de todos os tempos da liga em sua 20ª temporada, ficou entre as 15 escolhas de honra pela 19ª vez em sua carreira, agora como membro do terceiro time. Ele foi eleito 13 vezes para a primeira equipe e três para a segunda.

