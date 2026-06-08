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COPA DO MUNDO Embolo treina com a Suíça após problema com o visto e reforça seleção na estreia da Copa Atacante de 29 anos apareceu sorridente nas atividades da seleção em San Diego

Com uma semana de atraso, finalmente a seleção suíça está completa para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Embolo resolveu o problema com o seu visto de trabalho e já treinou com os companheiros nesta segunda-feira em solo norte-americano.





Titular da equipe nacional, o atacante de 29 anos apareceu sorridente nas atividades em San Diego, onde a seleção se prepara para a estreia no Copa do Mundo, sábado, diante do Catar, na San Francisco Bay Arena Stadium.



A Suíça está no Grupo B, onde aparece com grandes chances de classificação ao mata-mata, e no qual encara, além dos cataris, a Bósnia-Herzegovina (dia 18) e o anfitrião Canadá (24).



Será a terceira Copa do Mundo do astro suíço, que enfrentou problemas em seu visto de trabalho por ter nascido em Camarões. O atacante é peça de confiança do técnico Murat Yakin.



Além do atacante, titular absoluto após Sanches e Joel Monteiro não serem convocados, outros jogadores da Suíça experientes em Copas são o meia Granit Xhaka e o lateral Ricardo Rodrígues, ambos se preparando para a disputa da quarta edição da competição.

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