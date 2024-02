Emerson Fittipaldi presta homenagem ao irmão Wilsinho: 'Estará sempre presente'

A- A+

O bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi prestou uma homenagem ao seu irmão mais velho, Wilson Fittipaldi Júnior, conhecido como Wilsinho, que morreu na sexta-feira, aos 80 anos, devido a complicações de uma parada cardíaca sofrida no Natal do último ano. Em uma publicação no Instagram, Emerson compartilhou fotos dos dois juntos: "Estará sempre presente".



"Eu e meu irmão crescemos juntos dentro desse esporte fantástico que nosso pai passou a paixão para nós. Lutamos, construímos e passamos por grandes desafios. Eu amava muito o guerreiro que foi o Wilson, um visionário que nos ensinou muito a superar todos os obstáculos. Tenho certeza que ele foi descansar com Deus no céu e nos olha com orgulho lá de cima", lembrou na legenda.





Emerson lembrou da homenagem feita ao irmão no Autódromo de Interlagos, no sábado pela manhã, em São Paulo. "Muita emoção na última volta em Interlagos, uma homenagem realizada no último sábado. Obrigado a todos que estão nos apoiando em nome da Família Fittipaldi", afirmou. O corpo do pioneiro do automobilismo brasileiro foi velado também no sábado.



Veículos icônicos que deixaram sua marca na jornada de Wilsinho foram exibidos no autódromo. Um destaque ficou com um Copersucar-Fittipaldi restaurado, o modelo utilizado pela pioneira e única equipe brasileira na F-1, fundada pelos irmãos em 1975.



Wilson Fittipaldi Jr. competiu em três temporadas da Fórmula 1 (1972, 1973 e 1975), participando de um total de 38 Grandes Prêmios. "Descanse em paz, meu irmão, você estará sempre presente conosco. Deus abençoe", finalizou Emerson Fittipaldi em sua mensagem.

