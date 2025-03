A- A+

Futebol Emerson Galego, ex-Petrolina e Santa Cruz, disputará a Série A pelo Juventude-RS em 2025 Atacante foi artilheiro do Gauchão nesta temporada, com oito gols marcados pelo Ypiranga

O Petrolina anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (27), a venda do atacante Emerson Galego para o Juventude, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025.

Galego atuou no Campeonato Gaúcho deste ano pelo Ypiranga de Erechim, onde marcou oito gols e terminou como artilheiro da competição.

Na última quarta-feira (26), o Ypiranga oficializou a saída do jogador, que disputou 12 partidas pelo clube, conquistou a Taça Farroupilha e garantiu vaga na Copa do Brasil de 2026.

Aos 25 anos, o atacante terá sua primeira experiência na elite do futebol brasileiro. O contrato com o Juventude será de três anos.

Os valores da negociação não foram divulgados, mas, segundo informações do portal GZH, o clube gaúcho adquiriu 40% dos direitos econômicos do jogador junto ao Petrolina.

Passagem por Pernambuco

Pelo Petrolina, Galego disputou as temporadas de 2023 e 2024. Em 2023, foi artilheiro do Campeonato Pernambucano com seis gols, mesma marca alcançada na edição seguinte.

No Santa Cruz, teve uma passagem curta, atuando em 13 partidas e marcando quatro gols.

