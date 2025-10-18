Emerson Leão critica Neymar e diz que atacante do Santos 'não é exemplo para ninguém'

A- A+

Campeão brasileiro pelo Santos em 2002, Emerson Leão não poupou críticas a Neymar. O ex-goleiro e treinador afirmou que o atacante "não serve de exemplo para ninguém", questionou sua condição física e disse não acreditar que ele vá disputar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção brasileira.

"Tenho poucas palavras para o Neymar. Eu acho que uma coisa depende da outra: o homem fora e o homem dentro. E aí, não serve como exemplo para ninguém. Eu não vejo Neymar resolvendo os nossos problemas. Ele já passou da idade", afirmou Leão em entrevista à CNN Esportes.

O ex-técnico atribuiu às sucessivas lesões do camisa 10 o que chamou de "despreparo" físico. Neymar está em recuperação de sua terceira contusão muscular no ano, desta vez na região do quadríceps. A previsão é de que o atacante de 33 anos volte aos treinos apenas em novembro.

"Ele não deixou de saber jogar futebol. Só que ele exige dele hoje os arranques que tinha e não tem mais, porque está despreparado. Então acontecem as contusões. Ele sabe o que quer fazer, mas não consegue mais. Não tem mais a mesma reação muscular. Não é o mesmo atleta. Não adianta", disse Leão, que foi campeão mundial em 1970 e também esteve presente nas Copas de 1974, 1978 e 1986.

Leão ainda revelou que, no início da carreira de Neymar, chegou a dar conselhos para o craque. "Eu me lembro que um dia joguei contra o Santos, ele estava saindo, e eu falei: 'Olha, menino, nós vamos precisar de você na Copa do Mundo. Se cuida'. É a única coisa que ele não faz", completou.

Neymar retornou ao Santos em janeiro e, desde então, disputou 21 partidas, com seis gols e três assistências. O contrato com o clube vai até 31 de dezembro, e ainda não houve conversas para uma possível renovação. O jogador tenta voltar a jogar com regularidade para convencer o técnico Carlo Ancelotti de que terá condições de disputar sua quarta Copa do Mundo.



