Santa Cruz Emerson Souza, volante do Santa Cruz, avalia primeiros jogos e projeta partida contra o Sousa-PB O atleta de 25 anos foi contratado para a disputa da Série D após passagem pelo Sampaio Corrêa

Reforço para a disputa da Série D, o volante Emerson Souza se consolidou como um dos pilares do Santa Cruz na quarta divisão. O atleta de 25 anos já conhecia o técnico Felipe Conceição quando estava no Sampaio Corrêa e comentou a recepção na Cobra Coral.

“Foi uma chegada muito boa. Encontrei um grupo muito bom. A gente tem conseguido as vitórias. Quando cheguei não éramos líderes do grupo e agora somos. Tem sido bom, espero que permaneça”, disse.

Das cinco partidas que fez com a camisa do Santa Cruz, Emerson Souza foi titular em quatro ocasiões. São três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nesse período.

Emerson Souza está relacionado para a partida desta quarta-feira (28) contra o Sousa-PB. No jogo do Arruda contra os paraibanos, o volante tricolor chegou a ser expulso. Ele projetou o duelo que pode encaminhar a classificação do Santa.

“O professor já está desde a volta da viagem passando informações. A gente jogou contra o Sousa e sabemos alguns pontos, o professor está adicionando mais algumas coisas. Vamos chegar lá e buscar pontos fora de casa. Se for uma vitória será ótimo, mas se for um empate, vamos estar somando. O importante é não perder pontos para se manter líder até o final”, concluiu.

Sousa-PB e Santa Cruz se enfrentam a partir das 20h (horário de Brasília), no Estádio Marizão, na cidade de Sousa.

