FUTEBOL

Emiliano Díaz é intimado por oficial de justiça em São Januário após derrota do Internacional

Filho do técnico do Internacional responde a processo movido por ex-funcionário que prestou serviços para ele como jardineiro entre o fim de 2023 e começo de 2024

Emiliano Díaz ao lado de seu pai Ramón Díaz, técnico do Sport Club InternacionalEmiliano Díaz ao lado de seu pai Ramón Díaz, técnico do Sport Club Internacional - Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Filho e auxiliar do técnico Ramón Díaz, do Internacional, Emiliano Díaz foi intimado por um oficial de justiça no vestiário de São Januário, no Rio de Janeiro, após a derrota da equipe gaúcha por 5 a 1 para o Vasco, na noite desta sexta-feira, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com o site ge, Emiliano responde a um processo trabalhista movido por um ex-funcionário, que prestou serviços para ele como jardineiro, na curta passagem da dupla pelo Rio de Janeiro entre o fim da 2023 e o início de 2024.

Na ocasião, Ramón e Emiliano ajudaram o próprio Vasco a escapar do rebaixamento no Brasileiro, mas acabaram demitidos após a eliminação para o Nova Iguaçu no Carioca e um início ruim no campeonato nacional.

O auxiliar argentino recebeu a intimação do oficial após o jogo, antes da entrevista coletiva ao lado do pai, e disse apenas que "está tudo arrumado". Esta é mais uma dor de cabeça para Emiliano Díaz, que, junto a Ramón, tenta salvar o Internacional do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Com a derrota em São Januário, o time colorado soma 41 pontos, em 16º lugar, e poderá encerrar a 36ª rodada na zona de rebaixamento, caso o Vitória derrote o Mirassol, neste sábado, às 16h, no Barradão.

Com apenas um triunfo nos últimos oito jogos, o Inter tentará escapar da queda à Série B nos jogos derradeiros contra o São Paulo, fora, e Red Bull Bragantino, em Porto Alegre.

